Clemente Castañeda: “Esas pausas en materia diplomática son aberraciones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informará que México tendrá una pausa con Estados Unidos y Canadá por la soberanía del país, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que en materia diplomática es una aberración.

En entrevista en el Senado de la República, el legislador emecista resaltó que no entiende por qué el presidente busca poner una pausa con los socios comerciales más importantes del país, lo que recomendó hacer es tener una relación más fluida.

“Ya había habido una pausa en algún momento de este sexenio, no recuerdo exactamente el episodio, pero lo que hay que recordarle al presidente es: pues esas pausas en sentido diplomático ni siquiera existen. Son aberraciones. ¿Cómo vamos a poner en pausa la relación con nuestro socio comercial más importante, nuestros socios comerciales más importantes?

“¡No! Entiendo que el presidente, que el Gobierno, esté muy presionado por las declaraciones no sencillas que ha hecho el Embajador, que ha hecho la comunidad en Estados Unidos, sobre todo la comunidad económica, lo que han hecho también las y los canadienses, pero me parece que la mejor manera de enfrentar esto no es poniendo una pausa, sino teniendo una relación mucho más fluida con la contraparte norteamericana y canadiense”, detalló.

El senador de MC también dijo que comparte la soberanía mexicana, pero también resaltó que es absurdo pensar en vivir aislados.

“Hay una parte que yo sí comparto con la oposición del Gobierno federal, es decir, los asuntos de los mexicanos y las mexicanas son nuestros, por supuesto, pero también es un absurdo pensar que vivimos aislados y que no estamos en un mundo interconectado, globalizado, con una relación comercial tan importante y con un tratado de comercio, de libre comercio, que es benéfico para ambos países”, afirmó.

Para finalizar, Clemente Castañeda afirmó que el presidente reaccionó de manera incorrecta y lo que está haciendo es evadir la realidad del país.

“No veo que esté enemistado. Creo que el presidente reaccionó, a mi juicio, de manera incorrecta, por lo que evidentemente es una presión, no es una declaración sencilla la que han hecho estos gobiernos y creo que el presidente está evadiendo esa realidad. No podemos hacer menos los comentarios de estos de estos gobiernos y, repito, lo insisto, y subrayo: los asuntos de México son de las y los mexicanos, pero no podemos evadir que vivimos en un mundo globalizado”, resaltó.