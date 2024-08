Sheinbaum pide no acelerar la reforma judicial y deja para después la electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por “sugerencia” de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, la discusión de la reforma judicial en la nueva Cámara de Diputados no será el domingo 1 de septiembre, sino el martes 3, informó el próximo coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El domingo 1 entrará en funciones la LXVI Legislatura, que ya contará con la mayoría calificada de Morena y sus aliados, el PT y PVEM, para aprobar lo que se proponga. Ese día, a las 10 horas, también está programado el sexto y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México.

El mediodía de este martes, en una conferencia improvisada al término de la reunión plenaria del próximo grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Monreal Ávila explicó la modificación de la fecha de discusión que, en un principio, se pensó para el 1 de septiembre.

“Lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta”, dijo.

Siguió: “Entonces, a pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial. He leído algunas columnas y artículos y entrevistas que dicen que ese día la vamos a aprobar, no”.

El legislador explicó que “ese día en una sesión distinta puede iniciar todo el proceso legislativo y vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular para hacer amplio el debate, que sepan todos los mexicanos lo que estamos aprobando. Es la sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Reforma electoral deberá esperar

En la sesión plenaria de Morena, se acordó dar salida a las reformas al Poder Judicial, en materia de pueblos indígenas y de la Guardia Nacional; entre otras, pero la planteada en materia electoral deberá esperar.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que de las 20 reformas que anunció el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, la electoral es que única que la Comisión de Puntos Constitucionales no dictaminó y quedará “para un replanteamiento después”.

Y agregó que el Legislativo definirá el tiempo en el que cada una de esas reformas entrará al Pleno y luego pasar al Senado y, en el caso de las reformas constitucionales, también las deben aprobar los congresos locales.

“Ya cuando entre el 1 de octubre, ya estaré enviando lo que me corresponde como presidenta constitucional”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Monreal Ávila completó: “La presidenta electa ha considerado que requiere de un mayor análisis, reflexión, la reforma electoral porque tenemos que completarla bien. No quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento”.