¿Se postergará la discusión de la reforma judicial? Esto dijo Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum negó que haya sugerido a los próximos diputados locales de Morena postergar la discusión de la reforma judicial y aclaró que “ellos saben” que no se deben “saltar” ningún procedimiento.

La morenista se refirió a la declaración que ayer hizo Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en torno a que la iniciativa no se aprobaría el 1 de septiembre.

La mañana de este miércoles, al término de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República en el hotel Royal Pedregal, la prensa preguntó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México:

-¿Por qué sugirió ayer a los diputados diferir, postergar la discusión de la Reforma Judicial?

-No se entendió bien la declaración que hizo Ricardo Monreal. Es importante aclararlo.

Y explicó: “Él lo que dijo, si ustedes la escuchan, yo ayer la escuché nuevamente por si había alguna duda, es que lo que tienen claro ellos, ni siquiera porque yo se los diga, sino que es su función, es que tienen que cubrir los procedimientos establecidos en las cámaras, o sea, que no se van a saltar ningún procedimiento, sino que va a ser conforme a derecho la aprobación de la Reforma al Poder Judicial y otras reformas que están planteadas”.

Sheinbaum Pardo insistió: “Él lo que dijo es: ‘Nos ha dicho la presidenta que todos los procedimientos se cumplan’. Eso fue lo que planteó el hoy senador, próximo diputado Ricardo Monreal”.

Ayer, al término de la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el exgobernador de Zacatecas aseguró: “Lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta”.