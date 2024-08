Demócratas de EU no dan pausa y aumentan la presión contra la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la “pausa” decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por sus críticas al Poder Judicial, dos mensajes provenientes del gobierno del demócrata Joe Biden y del Congreso respaldaron este miércoles la postura de Ken Salazar.

Por la mañana, Brian A. Nichols, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, compartió el tuit publicado por Salazar el martes sobre la respuesta que dio la embajada estadunidense el pasado 23 de agosto al reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario del gobierno de Joe Biden secundó la postura expresada por Salazar sobre las preocupaciones de Washington en torno a la reforma que propone la elección popular de ministros, magistrados y jueces, y que Morena prevé aprobar en la primera quincena de septiembre.

“(Ken) Salazar y yo compartimos un profundo respeto por la soberanía de México. Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte”, publicó Nichols en español en su cuenta de X, y añadió:

“Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas”.

En la conferencia mañanera del miércoles se le preguntó sobre esta publicación al presidente López Obrador, quien ha dicho que la postura de Salazar es la del Departamento de Estado.

–Presidente, el subsecretario de Estado ya salió a respaldar a Ken Salazar por su preocupación –se le preguntó a López Obrador.

– Pues tienen todo su derecho de hacerlo, son libres –respondió brevemente el mandatario.

Sin embargo, horas después, el representante demócrata Greg Stanton compartió la publicación de Ken Salazar de hace una semana, en la que éste advirtió que la elección popular de los jueces es un riesgo para el funcionamiento de la democracia.

Integrante del subcomité para América Latina de la Cámara de Representantes, Stanton formó parte del grupo de legisladores estadunidenses que en julio pasado se reunió con la entonces virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Today @SenMarkKelly and I met with President-Elect @ClaudiaShein in Mexico City to discuss our two countries' partnership in addressing border security, water, nearshoring and more.



As a gesture of goodwill, we presented her with a book by Arizona's poet laureate Alberto Ríos. pic.twitter.com/UXcCOwKWxe — Rep. Greg Stanton (@RepGregStanton) July 16, 2024