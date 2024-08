Sheinbaum reconoce a magistrados del TEPJF por “cumplir con la ley” al confirmar mayoría calificada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo emitió “un reconocimiento” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por “cumplir con la ley” al confirmar la mayoría de representación para Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

“Un reconocimiento a los magistrados del Tribunal Electoral, ayer lo mencionaron, a pesar de presiones y todo lo que recibieron, cumplieron con la ley y con lo que dice la Constitución”, dijo en breve entrevista al llegar a su casa de transición.

La morenista reiteró que “es falsa esta idea de que hay una sobrerrepresentación; en realidad lo que hizo el consejo del INE y lo que hizo ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fue cumplir con la ley. Entonces, eso es muy bueno y mi reconocimiento”.

Cuestionada sobre las críticas que advierten que con esta representación del partido oficial y sus aliados en el Poder Legislativo México podría enfilarse a una dictadura, le exjefa de gobierno de la Ciudad de México rechazó en tono enérgico:

“¡Es falso! ¿Quién ha luchado por la democracia siempre? Nosotros. Nosotros luchamos en contra de los fraudes electorales. Nosotros luchamos por tener un país democrático, porque México sea un país democrático. Desde joven luché por la democracia en la Universidad, por la democracia en los sindicatos, por la democracia electoral, en contra de los fraudes electorales”.

Sheinbaum Pardo volvió a las críticas de los gobiernos anteriores: “Cuando deciden la reforma energética, que además fue una reforma en contra del pueblo de México, porque en aquel momento las encuestas no les daban la razón, el pueblo no quería la reforma energética; no dijeron nada y fue una mayoría que privatizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad”.

Por ello, insistió: “Ahora lo que hay es un reconocimiento al pueblo de México que quiere más democracia. Es democracia, democracia, democracia, democracia, pero una verdadera democracia y un verdadero Estado de Derecho”.

Ayer por la noche, los magistrados del TEPJF avalaron la asignación de diputaciones plurinominales, con lo que le otorgaron a Morena y sus aliados -PT y PVEM- la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.