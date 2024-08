Lorenzo Córdova: el Plan C pretende que tengamos elecciones de Estado como en Venezuela

+CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Plan C sí pretende que tengamos elecciones de Estado, advirtió Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

En una conferencia convocada por el Frente Cívico Nacional (FCN) contra la llamada “sobrerrepresentación”, el académico de la UNAM consideró que el pasado 2 de junio no hubo una elección de Estado como la que se acaba de ver recientemente en Venezuela, pero alertó:

“Todavía en México estamos muy lejos de elecciones como en Venezuela, espérense a que pase el Plan C y ahí sí vamos a empezar a ver lo que son elecciones de Estado”.

En el foro Voces contra la sobrerrepresentación, Córdova argumentó contra la interpretación literal de la ley con la que se pretende otorgar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, lo que le permitiría aprobar por sí solos las reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador bautizó como el “Plan C”.

Y buena parte de la exposición de Córdova fue para arremeter contra este paquete de iniciativas enviadas el pasado 5 de febrero que incluyen una reforma electoral y otra judicial. Esta última plantea que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular.

Si se distorsiona la voluntad expresada en las urnas con la asignación de plurinominales se consolidaría una mayoría “espuria” que tiene una vocación profundamente autoritaria. “Y si alguien no me cree, lea el Plan C completo”, pidió.

“El Plan C no es sólo la reforma al Poder Judicial, es la enchilada completa”, dijo el expresidente del INE, a lo que uno de los asistentes al foro gritó: “Es el plan comunista”

Córdova le respondió: “Ojalá y esto fuera comunismo, es autoritarismo vil y barato”.

Consideró que “el autoritarismo lleva prisa”, en relación con la forma como se están acelerando las reformas del Plan C en la Cámara de Diputados, “sin ninguna discusión” o con las “simulaciones” que suelen ser los parlamentos abiertos.