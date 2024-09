“Fuera, fuera”: discurso de Luisa Alcalde enciende a la oposición en el arranque del periodo ordinario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la consigna de aprobar el paquete de iniciativas de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, se instaló este domingo el primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados.

El arranque se encendió por el discurso en favor de la Cuarta Transformación por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al momento de entregar el Sexto Informe de Gobierno.

Minutos antes de las 18 horas, con un pleno de San Lázaro repleto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Ifigenia Martínez, dio pase de lista e inició el comienzo al protocolo legislativo.

Después de entonar el Himno Nacional en el Recinto Legislativo, la presidenta Ifigenia Martínez nombró a la comisión de recepción para que acompañara a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la entrega del sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El discurso de Alcalde, quien incluso se unió a los legisladores morenistas que corearon “es un honor estar con Obrador”, provocó que opositores gritaran al unísono: “Fuera, fuera, fuera”.

Durante las posturas sobre el inicio de la LXVI legislatura, los legisladores de oposición reafirmaron su lucha en contra de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y protestaron por el discurso de la secretaria de Gobernación.

En respuesta, el partido mayoritario –que cuenta con sus aliados con mayoría calificada en San Lázaro– reafirmó que las reformas pasarán, ya que son la voluntad del pueblo.

??La oposición respondió:



Después de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde coreó junto con la bancada de Morena y aliados “Es un honor estar con Obrador”e intentó seguir con su discurso reconociendo los logros del Presidente, le empezaron a gritar:



¡Fuera!… pic.twitter.com/EMsOWdoL2p — Laura Brugés (@LauraBruges) September 2, 2024

Posturas de los partidos

Al iniciar los posicionamientos de los partidos, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda hizo un llamado a los legisladores de la mayoría a no traicionarse a sí mismos.

“Me dirijo con respeto a las y los legisladores de la mayoría. No vamos a dejar de hacerles un llamado a la conciencia. A la no complacencia con la destrucción de la República democrática, a no aceptar lo que antes rechazaban y denunciaban, a no traicionarse a ustedes mismos. Desde Movimiento Ciudadano no vamos a permitir que una tramposa interpretación de la voluntad popular colapse al país”, resaltó.

La coordinadora de la bancada panista, Noemí Berenice Luna Ayala, se quejó porque en ningún momento en la Junta de Coordinación Política se autorizó que se diera un mensaje por parte Alcalde “y mucho menos que viniera a hablar como líder de un partido político, olvidándose del carácter republicano que debe tener la Secretaría de Gobernación”.

Anunció que su grupo parlamentario tiene la convicción de que su actuar en el Poder Legislativo será de una oposición sería, responsable y determinada a cumplir con la misión de defender las instituciones del Estado mexicano.

De igual forma, la diputada del PRI, Marcela Guerra, afirmó que su partido no apoyará las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador e hizo un llamado a la reflexión.

“Desde ahora anticipamos que no permitiremos que se avasalle a otro de los Poderes de la Unión, ni tampoco que se pretenda desaparecer los órganos autónomos que funcionan como contrapeso ante un presidencialismo exacerbado.

“Hacemos entonces compañeras y compañeros, un respetuoso y afectuoso llamado, fíjense bien, un llamado para superar los diferendos y que caminemos por la vía del acuerdo y que nos unan en el marco de nuestras diferencias”, resaltó.

Por otro lado, el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, afirmó que, al instalar el Congreso General, se reúne la expresión genuina de la voluntad libre de mexicanas y mexicanos, por ello, se honrará el cumplimiento puntual del compromiso con el pueblo para consolidar la cuarta transformación de la vida pública.

“El Plan C es el mandato mayoritario del pueblo y es nuestra agenda legislativa que se convertirá, con la votación calificada en ambas cámaras, en programas, presupuestos y acciones del próximo gobierno de la República”, detalló.