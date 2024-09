López Obrador asegura que en México “no existe un narcoestado”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el actual gobierno “no existe un narcoestado”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mostró los números de enfrentamientos con grupos criminales y las fuerzas armadas, a las cuales, aún al final defendió.

“Agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país. Estoy más que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto de los secretarios de la Defensa y de Marina, el general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán”, dijo.

En su administración, añadió, fue importante no permitir el contubernio entre autoridades y delincuencia, lo cual, y agregó que se tradujo en reducir al mínimo los crímenes de servidores públicos, de políticos, eso “toco madera, no lo hemos padecido”.

En el combate a la delincuencia organizada, reiteró, se usa más la inteligencia que la fuerza y con eso se redujo el índice de letalidad.

“¿Qué es eso del índice de letalidad?

Para ilustrar este importante dato cabe citar que, en 2011, en el periodo de Felipe Calderón, hubo mil 76 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos, en ellos perdieron la vida mil 412 personas, fueron heridos y detenidos mil 27, es decir, hubo 285 más muertos que heridos y detenidos”.

El año pasado los enfrentamientos se redujeron a 486 con un total de 271 muertos, 442 heridos y detenidos, por lo que considera que hubo “menos uso de la fuerza y más respeto a la vida”.

Habló de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la percepción de inseguridad que, dijo, “es la mejor, menos mala, en los últimos 10 años, es de 59.4%, 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno”.

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos, y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio de antepasado”.

La Guardia Nacional cuenta con 135 mil 471 elementos que indicó que están “bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública. La Guardia Nacional opera en todo el territorio en 594 instalaciones, y la mayoría de los cuarteles y unidades habitacionales fueron construidos por los ingenieros militares”.

Finalmente, también dijo que en mayo de 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina asumieron el control de 50 aduanas del país, lo que “ha significado mayor eficacia en operaciones de combate al contrabando, al narcotráfico y se ha registrado un incremento en la recaudación del cuatro por ciento en términos reales”.