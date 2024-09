Presentan en el Congreso de EU proyecto de resolución contra el Plan C de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos congresistas estadunidenses presentaron una resolución en la que expresan su “profunda preocupación” por las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo que pidió a los votantes dar a su partido Morena la mayoría calificada en el Congreso, lo que el propio mandatario llamó el “Plan C”.

Greg Stanton, demócrata de Arizona, y María Elvira Salazar, republicana de Florida,

propusieron una resolución bipartidista relacionada con la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos y la reducción del tamaño de instituto electoral, propuestas por López Obrador el 5 de febrero pasado.

La propuesta de los legisladores estadunidenses fue presentada antes de que el Senado de México aprobara la reforma judicial que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

“Como estado fronterizo, Arizona se beneficia de muchas maneras de nuestra estrecha relación con México. Sin embargo, estoy profundamente preocupado de que las reformas constitucionales propuestas que pondrán en peligro este interés económico y de seguridad compartida, en particular los compromisos asumidos en el T-MEC y los esfuerzos para contrarrestar la delincuencia transfronteriza”, afirmó el representante Stanton, de acuerdo con un comunicado publicado en su página web.

“Nuestra resolución bipartidista pide respetuosamente a nuestros homólogos mexicanos que sopesen estas preocupaciones a medida que avanzan”.

“Las reformas propuestas por el gobierno actual amenazan con llevar a México de vuelta a los días de gobierno de un solo partido”, dijo a su vez la representante Salazar.

“México es un importante aliado y socio de los Estados Unidos; debemos mantener nuestro compromiso de garantizar la independencia del poder judicial mexicano de los ataques populistas”.

Integrante del subcomité para América Latina de la Cámara de Representantes, Stanton formó parte del grupo de legisladores estadunidenses que en julio pasado se reunió con la entonces virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Incluso, Stanton publicó una imagen en la que aparece junto con Sheinbaum y el senador por Arizona Mark Kelly. Durante el encuentro del 16 de julio hablaron sobre la asociación entre México y Estados Unidos para abordar la seguridad fronteriza, el agua, el nearshoring y otros temas, según afirmó en su cuenta de X.

Today @SenMarkKelly and I met with President-Elect @ClaudiaShein in Mexico City to discuss our two countries' partnership in addressing border security, water, nearshoring and more.



As a gesture of goodwill, we presented her with a book by Arizona's poet laureate Alberto Ríos. pic.twitter.com/UXcCOwKWxe — Rep. Greg Stanton (@RepGregStanton) July 16, 2024