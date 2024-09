Expulsarme a mí y a mi padre del PAN es un acto antidemocrático: Miguel Ángel Yunes Márquez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que la decisión de Acción Nacional de expulsarlo a él y a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, es una acción antidemocrática, luego de votar a favor de la reforma del Poder Judicial.

Durante la validación de declaratoria de la reforma al Poder Judicial en el Senado, el legislador panista, quien fue el único que acudió por parte de la bancada auriazul y se sentó con la bancada de Morena, detalló que cualquier miembro del partido puede votar las reformas en uno u otro sentido, ya que no están obligados a hacerlo como quiera el propio partido.

“Yo soy del Partido Acción Nacional. Creo que lo que están haciendo de tratar de expulsarnos a mi papá y a mí. Es un acto antidemocrático. La Constitución y los propios estatutos del partido lo indican: no puede ser reconvenido un legislador por sus opiniones, y mucho menos por el voto en uno u otro sentido, en cualquiera de las iniciativas.

“Apenas empezó el proceso. No he sido expulsado todavía, pero creo que es una muestra de total antidemocracia. Un partido político no puede obligar a sus legisladores a votar en uno o en otro sentido. Yo lo hice de manera pensada, no soy el único, hay varios legisladores locales en diferentes estados que tampoco quisieron seguir las instrucciones del partido, porque somos libres de votar por lo que nosotros consideremos prudente”, detalló.

Agregó que buscará ante el Tribunal Electoral que no lo expulsen del PAN, al considerar que es injusto.

“Vuelvo a insistir, yo he dado 20 años al partido, he dado batallas durísimas en Veracruz, consistentemente hemos tenido arriba del millón de votos desde el año 2010. Somos gente de trabajo, somos gente que realmente ha dado mucho por el partido, y creo que es injusto lo que están haciendo. Yo no he tomado ninguna decisión, pero no voy a permitir que me expulsen por ser libre, por tomar decisión en libertad”, resaltó.