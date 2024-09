AMLO publica la reforma judicial; firma decreto con Claudia Sheinbaum como testigo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó y publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entrará en vigor a partir del día de mañana.

Para hacer el anuncio, el presidente publicó en su cuenta de X un vídeo en el que aparece acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum como su “testigo de honor”.

“Necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley y por encima de la ley, nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero estado de Derecho, no un estado de chueco; que se acabe la simulación”, dijo.

Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada en el Congreso y en la mayoría de las legislaturas locales. Me acompañó como testigo la presidenta electa Claudia… pic.twitter.com/bkfjbpTp1b — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 16, 2024

El acto ocurre a pesar de que un tribunal federal en el Estado de Colima concedió una suspensión provisional en la que ordenó al presidente no publicar, por ahora, el decreto de reforma hasta que se determine si durante su discusión hubo o no violaciones a los derechos humanos.

Proceso informó que el presidente podía no hacer caso a la determinación porque cuenta con fuero y no puede ser consignado por desacato a un mandato judicial y porque los jueces y tribunales federales no están facultados para destituirlo por no cumplir con sus resoluciones.

Al inicio del vídeo el presidente López Obrador explicó que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y él acababan de llegar de una visita que realizaron en Calakmul, sitio arqueológico en Campeche y destacó que realizan la publicación de la reforma previo a los festejos que se tienen programados esta noche en el Zócalo capitalino del grito de independencia.

“15 de septiembre, a unas horas del grito de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador 2024 y el día que sale publicada la reforma judicial” dijo sonriente la presidenta electa quien pese a toda polémica ha apoyado la reforma.

El acto también se enmarca en protestas que derivaron de la discusión y aprobación, ocurrida en un mes, de la reforma constitucional que establece la elección de jueces, magistrados y ministros de todo el país por voto popular.

El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial está disponible en el siguiente enlace.