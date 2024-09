AMLO: “ya me puedo ir a Palenque sin preocupación porque hay relevo” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ahora que Claudia Sheinbaum lo va a relevar, ya puede retirarse sin preocupación.

Este domingo el mandatario federal, en compañía de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, visitó la zona arqueológica de Calakmul en el estado de Campeche.

Durante su discurso, el presidente recordó los momentos que vivió las veces que intentó llegar a la silla presidencial y el contexto en el que fundó Morena.

Por ello afirmó que ahora que las cosas han cambiado, puede retirarse sin preocupaciones.

AMLO confiesa que en 2012 estuvo a punto de dejar la política



“Ahora es distinto, completamente distinto, ya me puedo ir a Palenque sin preocupación, porque hay relevo, tenemos una presidenta electa, próximamente presidenta —en unos días más— constitucional de primera, de primera, una mujer con experiencia, preparada, sensible, de buenos sentimientos, de buen corazón, honesta.

“Es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país en estos tiempos. Independientemente de la cuestión partidista o de nuestras simpatías políticas o ideológicas, es Claudia Sheinbaum la que va a darle continuidad a la transformación con su estilo propio, con la sensibilidad de las mujeres, con la inteligencia de las mujeres, con la determinación de las mujeres”, dijo.

Destacó que en el año 2012, cuando perdió la elección presidencial frente al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, estuvo a punto de rendirse y no volver a buscar llegar al Ejecutivo federal.

“Cuando nos hicieron el segundo fraude, en el 2012, pues fue muy triste y yo tuve que escribir después un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, porque la gente quedó muy dolida, muy triste;

“Y además, ya casi convencidos de que no se iba a poder, que no nos iban a permitir ningún cambio y que siempre iban a estar las cartas marcadas, y que siempre iban a estar los dados cargados, y que le hiciéramos como le hiciéramos no íbamos a lograr el cambio, no íbamos a lograr la transformación”, relató.

“En ese 2012… Porque, además, duele mucho cuando se tienen principios, cuando se tienen ideales, que confundan a uno con un politiquero, con un ambicioso vulgar, le duele a uno, ¿no? Y decían: ‘Este está enfermo de poder, este está obcecado con ser presidente’.

“Y tenía yo ganas de mandarlos al carajo, ¿no?, de decirles: ¿Saben qué? No vuelvo a ser candidato, lo pensé, no vuelvo a ser candidato. Escribí el texto, es que me acuerdo que, palabras más, palabras menos, decía: Quise ser como Juárez, quise ser como Madero, quise ser como el general Lázaro Cárdenas; no pude, no quiso el pueblo o no supe yo hacerlo, no supimos llevar a cabo la transformación. Y, por lo mismo, voy a seguir luchando toda la vida por la transformación, pero ya no voy a volver a ser candidato a nada.

"Lo iba yo a decir en el Zócalo y me quedé pensando unos días, aparte de que ustedes saben que es razón, pero también es pasión. Imaginaba yo las fiestas en las colonias fifís al escuchar que ya me retiraba: iba a haber brindis, iban a ponerse muy contentos. Además de eso, dije: No, hace falta todavía, vamos a la tercera", relató López Obrador.