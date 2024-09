Se reúnen Sheinbaum y el senador panista Yunes Márquez. ¿De qué platicaron?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una semana después de que votó a favor de la reforma judicial y se ganó el calificativo de “traidor” de la oposición, el senador del PAN por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, se reunió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, “para desearle mucho éxito”.

Según la morenista, fue “una visita de cortesía” en la que solo hablaron de su voto en favor de la reforma; y aunque dijo que no le corresponde a ella decir si Yunes se va a incorporar a Morena, rechazó que le vaya a dar un espacio en su gobierno.

El encuentro ocurrió la tarde de este miércoles en la casa de transición de la morenista, en compañía del coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández.

La reunión la dio a conocer, alrededor de las 15 horas, el propio Yunes Márquez en su cuenta de X, donde subió una foto con Sheinbaum y López y el siguiente mensaje:

“Me reuní con la Doctora @Claudiashein para desearle mucho éxito en su gestión como primera Presidenta de México. Aprecio mucho la participación del Senador Adán Augusto López Hernández @adan_augusto, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República”.

Sin embargo, tres horas después, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México no había presumido el encuentro en sus redes, como suele hacerlo con los políticos y empresarios con quienes se reúne en su oficina.

Visita “de cortesía”: Sheinbaum

Más tarde, cuando salió de su casa de transición, la prensa le preguntó a Sheinbaum Pardo sobre el contenido de la reunión con Yunes Márquez. Según ella, solo fue una reunión “de cortesía”.

Luego, explicó: “El senador Adán Augusto me llamó y me dijo que si podía venir a visitarme y le dije que sí. Llegó a saludar y nada más”.

-¿Qué platicó con Yunes?

-Nada más pues de la reforma judicial, de por qué decidió él votar a favor de la reforma judicial. Me dijo que está de acuerdo.

Sobre las razones que el veracruzano le dio para explicar el voto, agregó: “las que expuso ese mismo día, que está de acuerdo en que jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo, hasta ahí… Está convencido de la reforma judicial, fue lo que me planteó”.

-¿Se incorpora a Morena?

-No lo sé. Eso ya tendrá que decidirlo él, eso ya no me corresponde a mí, pero no fue el tema de conversación, sino que sencillamente me quería conocer y lo saludé y hasta ahí.

-¿Habría lugar para él (en el partido)?

-Bueno ya lo tiene que decidir el partido, no me corresponde a mí.

Cuestionada sobre si en su gabinete habría lugar para Yunes Márquez, Claudia Sheinbaum fue rotunda: “No, no, no, no estamos pensando incorporarlo en el gobierno federal. Fue una visita de cortesía”.

La “traición”

La noche del pasado martes 10 de septiembre, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dio el voto número 86 -el único que le faltaba a Morena y sus aliados para lograr la mayoría calificada en la cámara alta- para aprobar en lo general y lo particular el dictamen de la reforma al Poder Judicial.

Al día siguiente, el miércoles 11, padre e hijo fueron expulsados del PAN. El dirigente nacional panista, Marko Cortés, acusó que los Yunes habrían negociado el voto en favor de la reforma judicial a cambio de que no se diera curso a las investigaciones penales abiertas en su contra y contra algunos familiares más por delitos como uso de Documentación Falsa, enriquecimiento ilícito y daño al erario a nivel local y federal.

Algunas columnas políticas comentaron que Adán Augusto López Hernández, también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, habría sido quien negoció con los Yunes su voto a cambio de impunidad. Desde entonces, corrieron los rumores de que los expanistas podrían sumarse a Morena o a algún partido aliado.

El mismo miércoles 11, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo le hizo un guiño de aceptación a Yunes Márquez, al festejar su voto y, con ello, lograr la aprobación de la reforma, uno de los principales temas de su campaña presidencial.

La próxima presidenta negó que hubo presiones contra el panista y lo justificó: “Es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro, muy, muy claro de por qué la está apoyando… Una buena reflexión la que hace él".

Los reporteros le insistieron en que, para los panistas, Yunes Márquez es un “traidor” y le preguntaron su opinión al respecto.

“Bueno, pues eso es lo que piensan ellos. Yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer", respondió la presidenta electa.