Sergio Mayer defiende la reforma de la Guardia Nacional... y tropieza al hablar (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el debate sobre la iniciativa de reforma del pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el diputado morenista Sergio Mayer no pudo pronunciar bien la palabra “adscripción”.

Durante su intervención, el legislador, actor y productor tuvo problemas para leer su discurso.

“La creación de la Guardia Nacional es el resultado del esfuerzo institucional del Estado mexicano en materia policial para garantizar la seguridad pública que obedeció a la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia en nuestro país.

“Al proponer la ads… , perdón, al proponer la ads… adscripción de la Guardia Nacional en la Sedena, la presente iniciativa busca que se tengan reglas claras del funcionamiento de este cuerpo policial para prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de la autoridad en el ejercicio de sus facultades o en la extralimitación, en particular cuando suceda en el campo de la seguridad pública interior”, dijo Mayer durante su discurso en tribuna.

Casi al terminar su discurso, el legislador morenista volvió a titubear al volver a mencionar la misma palabra.

¿Adscri….qué? Al diputado Sergio Mayer de Morena le costó trabajo pronunciar la palabra “adscripción de la Guardia Nacional” con todo y que estaba leyendo.



No me preocupa tanto ese error de dicción que tuvo hasta tres veces durante su discurso, más bien, me pregunto si… pic.twitter.com/FkOTgZH6bS — Laura Brugés (@LauraBruges) September 19, 2024