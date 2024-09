AMLO deja deuda en derechos humanos por omisiones y silencio: Organizaciones

SALTILLO, Coah. (apro).- Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas de diversas entidades, quienes se reunieron en Saltillo, afirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador deja una deuda muy grande por las omisiones en su gobierno en los temas de desplazamiento y situación de la niñez y juventud en comunidades indígenas, así como en los casos de desaparición.

En la capital de Coahuila se desarrolló el Foro “La resistencia desde la esperanza para una vida digna”, el cual organizó el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios dentro de las actividades, con motivo de los 20 años de su fundación y en el que participaron la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, Dora Lilia Roblero García; Ixchel Teresa Mireles Rodríguez, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, así como Ofelia Medina Torres, fundadora del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM), entre otros organismos.

“López Obrador se va con una gran deuda que han ido sumando todos los presidentes que han pasado, pero él deja una grande a toda la violencia que se vive porque Chiapas es el reflejo que se vive en México. Al presidente y al gobernador de Chiapas les hemos hecho llegar toda la información necesaria para que actúen y que necesitan para investigar y lo único que han hecho, en La Mañanera es descalificar el trabajo del FRAYBA”, afirmó Roblero García.

La presidenta del Frayba señaló que este fin de semana serían desplazadas alrededor de 50 familias de una comunidad que no mencionó por cuestiones de seguridad, pero dijo que estos casos son minimizados por el presidente que termina su mandato el próximo 30 de septiembre y el que se caracterizó por su silencio y no actuación contra el crimen organizado, mientras que en su lugar ataca y desacredita a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Afirmó que lo que ocurre hoy en Chiapas es lo que han vivido entidades como Coahuila y las autoridades federales pudieron impedir el ingreso del crimen organizado para evitar situaciones como las que se registran ahora en materia de desaparición y desplazamiento por la violencia.

“Estamos aprendiendo porque es un tema que desafortunadamente, con toda la presencia del crimen organizado, no manejamos una estadística de cuántos son porque muchos se quedan fuera y hay muchísima gente desaparecida. Chiapas vive una situación de esclavitud; la gente que sale tarda horas de camino porque deben rodear y no poner en riesgo su vida”, dijo.

Y agregó que López Obrador deja una deuda “al omitir y ser cómplice de este silencio, y que se va a quedar así porque él ya va de salida”, y que desde el Frayba “hemos señalado su responsabilidad en el abandono que tiene al estado ante toda la violencia en los pueblos originarios”.

En tanto, Medina Torres señaló que López Obrador deja un país catastrófico al servicio del narcotráfico que ha eliminado posibilidades de un mejor futuro para la niñez y juventud, principalmente en estados del centro y sur de México.

Dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe hacer un diagnóstico y reconocer los problemas y como ejemplo, mencionó que en el sur del país no hubo cosechas y se estará en una emergencia alimentaria y por ello en las comunidades de ese país la niñez tiene graves problemas de desnutrición y con enfermedades de diabetes.

“Los últimos seis años han sido catastróficos porque primero que nada no se reconoce el problema para resolverlo, pero según nuestros gobernantes estamos a toda madre y según ellos no hay problemas, pero tenemos al narcotráfico operando en complicidad con los gobiernos”, señaló.

Lamentó que la población esté a merced del narco, mientras que el gobierno federal no escucha ni quiere ver el saldo de sangre y la pobreza en las comunidades.

“Es una cuestión muy grave porque los jóvenes no tienen educación y no tienen futuro y entonces migran porque no hay para comer. En Chiapas hay comunidades completas que salen porque prefieren pasar todo el horror que van a pasar a quedarse ahí y ser víctimas del narcotráfico. También en Oaxaca y Guerrero llegan y se llevan a los jóvenes y los desaparecen. No hay opciones para que tengan acceso a un trabajo que no sea esclavizado”, agregó.