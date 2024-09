Claudia Sheinbaum condena botellazo a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, se manifestó en contra de las “acciones violentas” que se presentaron ayer contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz.

“Siempre vamos a estar en contra de acciones violentas. Y pues, que haya tranquilidad”, dijo la morenista cuestionada sobre el incidente en que alguien le aventó una botella de agua al mandatario federal a su llegada a la Casa Juárez, en Veracruz, misma que él logró esquivar.

Ayer, cuando ocurrió la agresión al tabasqueño en su última gira por Veracruz, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México no lo acompañaba, como lo ha hecho en los últimos fines de semana, porque se quedó en la CDMX para participar en el Congreso Nacional morenista.

A propósito del hecho, la prensa preguntó a Sheinbaum Pardo que si cuando asuma la Presidencia incrementará su seguridad, a lo que ella contestó:

“No, no, no, no. Vamos a estar cerca del pueblo siempre”.