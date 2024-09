Diputado del PRI compara la estadística con un bikini y enciende el debate

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la discusión de la Glosa sobre el último informe de Gobierno del Presidente en la Cámara de Diputados, el legislador del PRI, Mario Zamora Gastelum, hizo una analogía con un bikini, lo que provocó una serie de reclamos por una diputada de Morena al acusarlo de querer denigrar a las mujeres.

Durante el discurso del diputado tricolor mencionó que un maestro que tuvo en Monterrey le dijo que la “estadística es como el bikini: enseña lo que quiere enseñar”.

“Hoy no es sólo una glosa de un año, sino es evaluar en cinco minutos la política económica de este gobierno. Y quiero hacer referencia a dos cosas. La primera, es muy fácil en términos económicos hablar de cifras.

“No olvidarnos que atrás de cada cifra hay un hombre, hay una mujer, hay un joven, hay una familia. Eso es lo que está detrás de las cifras. Pero yo tuve la oportunidad de estudiar en Monterrey y un maestro mío de economía y un maestro mío de economía me dijo, mira Mario, la estadística es como el bikini: enseña lo que quiere enseñar”, detalló.

Luego de esta declaración, la diputada de Morena, Olga Leticia Rojas Chávez, a gritos detuvo el discurso de la Lilia Aguilar Gil del PT, quien estaba en tribuna, ya que acusó que la analogía del legislador del PRI era para denigrar a las mujeres.

“Al estar denigrando a las mujeres, y aquí hay muchas mujeres, me van a dar o no la razón, muchachas, de que se nos está denigrando al decir que andamos en bikini y mostramos lo más importante. Allá en la calle somos ciudadanos. Aquí somos legisladores y tenemos que respetar a todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Eso fue una denigración para todas las mujeres y que no vuelva a suceder”, enfatizó.

Posteriormente el diputado de Morena, Jesús Valdez Peña, calificó el cometario del diputado del PRI, Mario Zamora Gastelum, como sexista al comparar la estadística con un bikini, por lo que pidió que se retire la comparación del Diario de los Debates.

“Este comentario sexista solicitamos quitarlo del diario de los debates, esperamos su comprensión y esperamos su fraternidad para todas y todos ustedes esto no lo podemos permitir en la casa del pueblo, en la casa de México”, resaltó.

Después el coordinador de PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, explicó que no hubo ninguna intención del legislador priista de denigrar a ninguna persona. Todo ello provocó una serie de acusaciones entre diputados morenistas y tricolores, en el que tuvo que intervenir, el presidente sustituto de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.