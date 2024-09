Senadores de EU amenazan a Sheinbaum por caso Vulcan Materials

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores republicanos John Cornyn, Katie Boyd Britt y Bill Hagerty se pronunciaron frente a la decisión de declarar Área Natural Protegida a Felipe Carrillo Puerto, zona donde se encuentra Calica, empresa estadunidense de Vulcan Materials.

Los senadores aseguraron que este decreto se trata de una “expropiación flagrante de una operación de propiedad estadunidense legalmente permitida”, además de un asalto al estado de derecho.

Declararon que las acciones tomadas por el presidente López Obrador ponen en peligro los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que advirtieron, tomarán acciones con la administración entrante.

Aunado a este mensaje, los senadores se manifestaron en sus redes sociales, donde condenaron las decisiones del presidente López Obrador y aseguraron que Estados Unidos responderá “con consecuencias aplastantes”.

President López Obrador’s scheme to seize Vulcan’s deep-water port would be a flagrant expropriation of a lawfully permitted, U.S.-owned operation. Our bipartisan Defending American Property Abroad Act makes it clear that we’ll meet his illegal actions with crushing consequences. https://t.co/5X1elylQOp — Senator Katie Boyd Britt (@SenKatieBritt) September 23, 2024

Por su parte, el senador Bill Hagerty informó que presentó una legislación con el objetivo de impedir que López Obrador saque provecho de “sus acciones ilegales” y que busca fortalecer a la nación norteamericana.

I strongly condemn AMLO’s threats against seizing American assets. I led my colleagues in introducing legislation to undermine any attempt by AMLO to profit from his illegal actions &, in the event of a seizure, to strengthen our nation’s position in trade negotiations w/ Mexico. https://t.co/uCWeETX5bH — Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) September 24, 2024