AMLO critica propuesta de Marko Cortés de tipificar como terroristas a grupos criminales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La propuesta del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, para tipificar como terroristas a integrantes de grupos criminales recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador la intención en el mismo sentido del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que cuestionó: “¿De parte de quién, de dónde vino este planteamiento?”.

Incluso, fue más específico: “Es una intención del extranjero, de poder tener injerencia en los asuntos de México. Y yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él o de parte de quién, de dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles”.

PRI y PAN no acudirán a declaratoria constitucional de reforma sobre pase de GN a Sedena

El mandatario federal aprovechó la última conferencia en Palacio Nacional para difundir en video una parte de la discusión de la reforma constitucional que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en la que es escucha a Cortés haciendo una pregunta al coordinador de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López:

“Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendia en nuestro país, como terrorismo para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al ‘Mayo’ Zambada. Le pregunto al orador si sí están dispuestos o no a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México”.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que no quería dejar pasar la declaración, “porque estoy seguro que no se informó ni se dio cuenta la gente, porque el debate en el Senado se dio en la madrugada o muy noche, pero sucedió algo interesante”.

Después de la difusión del video el presidente expuso su interpretación: “Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir, sí, del extranjero, organizaciones del extranjero y otros países”.

Consideró que de ser el caso podrían intervenir en México el FBI, la DEA, cualquier otra agencia u organización de Estados Unidos; también de Rusia o de China.

“Cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté: ¿le salió este asunto a él o de parte de quién?, porque esto es lo que han venido proponiendo en el congreso de Estados Unidos, esto me lo planteó el presidente Trump, y le dije que no y expliqué que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros”.