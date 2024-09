La reforma judicial se discutirá en lo general y lo particular en una sola sesión: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego del cambio de sede para discutir la reforma al Poder Judicial y el caos que implicó para los legisladores, Ricardo Monreal informó que se llevará a cabo el debate en lo general y particular este 3 de septiembre.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, detalló que la discusión se realizará a partir de las 16: 00 hrs., este 3 de septiembre.

"Luego iniciaremos las rondas reglamentarias, de seis en favor y seis en contra, cuando concluya el debate en lo general se preguntara sí continúan otras rondas y en el trayecto del debate se autorizó a una comisión para que dialogara con los inconformes que encabezará el vice coordinador de Morena y cada uno de los partidos o grupos parlamentarios.

"En lugar de las dos sesiones, por las comisiones que existen de haber aprobado antes tres y cuatro, hoy la Jucopo y la Mesa Directiva ha aprobado que en una sesión, sin importar la extensión y cuántas horas se tarde, se va a desarrollar el debate y su discusión en lo general y particular" explicó.

onreal aseguró que todos los grupos de oposición estuvieron en la Jucopo y tuvieron ese acuerdo, por lo que aseguró van a respetar a los legisladores de oposición.

"No vamos a agredir, no vamos a insultar, no vamos a descalificar, vamos a escuchar los argumentos de la oposición con respeto y atención, por eso estará toda la oposición en el debate en lo general y en lo particular", resaltó.