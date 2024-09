AMLO agradece el trato “respetuoso” que ha recibido de Sheinbaum en la transición de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Cualquier otro acomplejado me hubiese negado y lanzado indirectas de que ahora sí viene el cambio”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al trato que desde el inicio hasta el final le dio la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.

Al iniciar la última conferencia de prensa que el mandatario federal convirtió en un informe más, afirmó: “No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por todo el cariño de muchos mexicanos, hombres, mujeres, cosa que agradezco de todo corazón, me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados”.

Dijo que llevaron a la práctica el principio que por el bien de todos primero los pobres “y no sólo fue una proclama, no sólo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos reducir la pobreza a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo”.

En torno a la economía del país, dijo,

“Nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica, externa, y aun cuando creció poco la economía como una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios como no sucedía en décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos”.

Afirmó que se va muy contento también porque va a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo”.

Enseguida, se refirió a la próxima presidenta: “En lo personal les digo: Me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mi respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana”.

López Obrador expuso que “cualquier otro acomplejado hombre, mujer lo primero que hubiese hecho, hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse pintar su raya o con golpes espectaculares, ¿si se acuerdan, no? Es la historia en las sucesiones para que la gente diga, ahora sí viene el cambio.

Dijo estar seguro de que le va a ir muy bien al país, como se merece.

El mandatario de origen tabasqueño inició con el agradecimiento por las conferencias, “este diálogo circular que hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, mensajes de ida y vuelta como lo ofreció la presidenta electa Claudia Sheinbaum”.