AMLO reprocha que ministros hagan paro “con goce de sueldo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las y los ministros que votaron a favor del paro en protesta a la reforma al Poder Judicial “cada vez muestran más el cobre”, criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todo eso que están haciendo es ridículo”, dijo.

“Ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga también sin ningún fundamento legal… Ah sí, con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa los trabajadores después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales presentan un escrito, un emplazamiento a huelga”, comentó en la conferencia mañanera.

El mandatario federal sostuvo que “hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes, hay prórrogas y ya si no hay opción, pues se declara la huelga, pero a partir de ahí ya no se cobran salarios.

“Tan es así que cuando se levanta la huelga, cuando se llega a un acuerdo uno de los puntos de la negociación es si se pagan los salarios completos o una parte, así es, se sabe”, añadió.

Por esa razón consideró que los ministros no solo violan la Constitución al tener un salario más elevado que el del presidente, sino que buscaron no perjudicar su ingreso con la protesta.

“Estos señores que son los principales -deberían ser los principales- guardianes, defensores de las leyes, no hacen nada de eso, sin ningún fundamento legal y declaran que están en huelga”, dijo.

–¿Apoyaría que si se van a paro que no haya remuneración?

–No, no eso lo resuelven ellos, yo a lo que voy es que cada vez muestran más el cobre, si yo ya ni debería estarles recomendando nada, ganan cuatro veces más que yo y todavía les estoy dando consejos, no, no, no, es que todo eso que están haciendo es ridículo, están degradando la institución que representan y ojalá y respiren profundo y se tranquilicen, se serenen.

El mandatario federal reiteró que le da tranquilidad que se vayan a paro “hasta descansa uno”, porque “¿una Corte así? Pues cuando menos nos va a dar la tranquilidad, una Corte que está en huelga de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo y los jueces y los ministros ya no van a estar liberando a delincuentes ni van a estar dándole la razón a los potentados porque en los hechos, en la realidad, ellos no imparten justicia en beneficio del pueblo. Ellos están defendiendo a los grupos de intereses creados”.

Dijo que es lo mismo que sucedía cuando estaba en la oposición, el PRI y el PAN, con la “aplanadora” legislativa, aprobaban contrarreformas y por eso celebraba cuando terminaban los periodos ordinarios de sesiones.

Ahora con esta reforma, “hay un grupo que se opone a la reforma del poder judicial y no tienen ningún fundamento ni moral, ni legal ni político. No tiene fundamento moral porque es de dominio público, la mayoría de los mexicanos sabe que impera la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros son, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del poder económico y también del crimen organizado”.