Morena y aliados estrenan aplanadora con la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dentro de un gimnasio y en medio de un completo desorden, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia judicial, una de las iniciativas prioritarias para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La aprobación se dio luego de una caótica jornada en la que los legisladores buscaron una sede alterna al Palacio Legislativo de San Lázaro por el bloqueo de trabajadores del Poder Judicial, quienes impidieron el acceso.

Trabajadores del PJF bloquearon los acceso a San Lázaro. Fotos y videos: Miguel Dimayuga

De última hora se tomó la decisión de sesionar en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, en la que el ingreso también resultó accidentado por las protestas de estudiantes que, al igual que los trabajadores, se oponen a la iniciativa.

Así, después de doce horas de posicionamientos y debates, fue aprobada en lo general la reforma que establece la elección en urnas de magistrados, ministros y jueces, con mayoría calificada de 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones.

359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones. Aprobado, en lo general, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del #PoderJudicial. — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 4, 2024

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial.

El dictamen también establece que se sustituirá el Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial y que se eliminarán los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial.

Se reduce además la integración a nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una duración en su encargo de 12 años.

Tras el inicio de sesión, se presentaron tres mociones suspensivas, dos del PAN y una del PRI, las cuales fueron desechadas en votación nominal, por lo que las posturas y debate iniciaron alrededor de las 16: 00 horas del martes.

Tras un breve receso, a las 4:30 de la mañana de este martes comenzó el debate de las reservas.

El debate

Durante los posicionamientos, los legisladores de oposición reiteraron que la reforma al Poder Judicial no tiene sentido porque vulnera la independencia de poderes, está mal hecha, además de ser una venganza por parte del Ejecutivo con el Poder Judicial.

El diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, afirmó que la reforma al Poder Judicial, por su premura, está mal elaborada y no resuelve los problemas de fondo.

“En el fervor de promover este dictamen y su aprobación, se han afirmado una serie de argumentos inconclusos que solo cuentan una parte del problema del acceso a la justicia en México.

“Es decir, que parten de un diagnóstico mal elaborado y, por consecuencia, su propuesta, además que no resuelve el problema de los accesos a la justicia para las y los mexicanos, tendrá consecuencias negativas irreductibles para el sistema de procuración y administración de justicia en México", explicó.

La Mesa Directiva

De igual forma, la diputada del PAN, Mary Carmen Bernal Martínez, resaltó que la reforma es una venganza del titular del Ejecutivo al Poder Judicial

“Diputadas y diputados, miren, todo tiene una historia, todo tiene un porqué, todo tiene una causa y la causa de esta reforma es la 'v' de venganza que el presidente de la República empezó con el Poder Judicial, un Poder Judicial que no se dobló, que no se agachó, que no sucumbió como ustedes comprenderán, un Poder que levantó la cara y sobre todo el límite de hasta donde llegaba el poder”, resaltó.

Por su parte el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que estás reformas las llevaron a cabo porque el Poder Judicial rechazó las reformas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales buscaban el beneficio del pueblo.

Durante su discurso, el diputado morenista no dudó en mostrar su simpatía al presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con porras al unísono de decenas de diputados morenistas.

"(El Presidente) Lo hizo por varias razones. Una, por la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo y la segunda, porque en el Congreso de la Unión no logró el movimiento mayoría calificada y le fueron rechazados reformas fundamentales, como la energética, la eléctrica, la de bienestar, la de austeridad, la de la Guardia Nacional y otras que son en beneficio de la población. Ese es el origen de lo que ahora tenemos", enfatizó.

Con la participación de 72 oradores y con votación de viva voz, la maratónica sesión terminó a las cuatro de la mañana dejando pendientes la discusión de las reservas que se discutirán en el transcurso de la madrugada y la mañana de este cuatro de septiembre.

El diputado morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, informó que para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto de decreto y a todos los artículos transitorios.

De aprobarse la iniciativa en lo particular, la minuta pasará al Senado de la República para su procesamiento legislativo. Ahí, Morena y sus aliados están a un voto de conseguir la mayoría calificada que permitiría enviarla al Ejecutivo para su promulgación.