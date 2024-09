“¿Qué quiere, que le lea el artículo?”: Así reaccionó AMLO a la nueva declaración de Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Sin comentarios”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial, y aunque insistió en ser dueño de su silencio, también señaló: “‘¿Qué quiere, dicen los abogados, que le lea el artículo?’”.

Envió otro mensaje velado al diplomático estadounidense: “¿Ustedes creen que la opinión de una persona, de un grupo de personas, va a detener el desarrollo, el crecimiento, la necesidad de fortalecer América del Norte como una potencia económica-comercial?”.

El presidente evadió dar respuesta directa a los señalamientos del diplomático estadounidense: “Si no se hacen bien puede traer muchísimo daño en la relación. Esto lo digo no nada más como embajador, esto lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para Estados Unidos”.

–¿Le mandará una nota diplomática?, se le insistió.

–Sin comentarios. O sea, uno es dueño de su silencio también y a veces rehén de lo que dice. Entonces, sin comentarios.

Expuso que de este tema ha hablado desde hace semanas, pero no quiso repetir los dichos sobre sus decisiones: “Ya hablamos en su momento, está muy claro, ya se entendió; nada más recordar, como dicen los abogados, leer el artículo. ‘¿Qué quiere, dicen los abogados, que le lea el artículo?’, y es una gran ofensa”.

El mandatario federal hizo otro recordatorio: “México es un país independiente, soberano, nada más”.

En torno a los anuncios sobre el freno a inversiones en México por el avance de la reforma al Poder Judicial, el mandatario federal afirmó: “No pasa absolutamente nada. México es de los países más atractivos para la inversión por muchas razones: Primero, porque tenemos a los mejores trabajadores del mundo, los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. El país tiene también naturales.

“Cómo creen que no van a seguir llegando inversiones si tenemos lo mero principal. Agréguenle tres mil 180 kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo. ¿Qué, ya se olvidó que, en este sexenio, con todo respeto, desplazamos a China y a Canadá y somos el principal socio comercial de Estados Unidos?”, cuestionó.

Expuso como ejemplo la caída del precio del petróleo lo cual impacta en otros indicadores. “Son factores externos, y hubo una reducción en el peso, ayer. Y todos, ¿no?, es por casi, casi por la ministra Piña y por la huelga de los ministros. No, no, no. Les voy a mostrar cómo se movió el mercado ayer en el mundo. Resulta que de ayer a antier nuestra moneda fue la menos afectada en el mundo”.

Consideró que la apreciación del peso mexicano se recupera, “y repito, llevamos 50 años que no se veía que en el sexenio no hubiese devaluación. Ya estamos a punto de terminar y podemos lograr que en el sexenio por primera vez” no hay devaluación del peso.

“Pero aún si se mueve, ni vamos a intervenir, nada de que el Banco de México va a intervenir, el Banco de México es autónomo y tenemos que respetar la autonomía. La economía de México es muy fuerte”, aseguró.