Todos los senadores panistas se comprometen de viva voz a votar en contra de la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La totalidad de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República anunció que votará en contra de la reforma judicial.

En conferencia de prensa, la totalidad de la bancada panista se manifestó de viva voz para reafirmar su posicionamiento en contra de la iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por la coordinadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, las 11 senadoras y los 11 senadores del PAN confirmaron que participarán en la discusión de la reforma que propone la elección en urnas de ministros, jueces y magistrados.

Los senadores del blanquiazul adelantaron que votarán en contra del dictamen, porque significa el sometimiento y la cooptación al Poder Judicial de la Federación.

“Queremos un Poder Judicial fuerte, independiente, autónomo, que resuelva conforme a nuestra Constitución, conforme a las leyes y no por presiones del gobierno federal, no por presiones políticas o de diversos intereses, no, desde luego, por injerencias de grupos de delincuencia organizada”, sostuvo la senadora por Querétaro.

En la conferencia, cada senadora tomó la palabra para anunciar que estarán presentes en la discusión de la reforma y ratificar que su voto será en contra.