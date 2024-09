Reforma judicial: WSJ compara a México con Venezuela y el Financial Times con Rusia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma judicial en México sigue bajo el escrutinio de la prensa financiera internacional, que no quita el dedo del renglón sobre las implicaciones que la iniciativa tendrá sobre la economía.

Un editorial del rotativo estadunidense The Wall Street Journal y un artículo del diario británico Financial Times coinciden en equiparar la situación mexicana con Venezuela y Rusia, dos países que tradicionalmente han estado en el centro de sus críticas.

Y si bien ambos coinciden en señalar las consecuencias que la reforma recién aprobada en la Cámara de Diputados tendrá sobre las inversiones, el enfoque es distinto.

En el caso del diario neoyorquino, los casos de México y Venezuela le sirven para criticar a la administración Biden, a la que implícitamente señala de no intervenir.

Mientras que para el medio londinense, la comparación con Rusia le sirve para documentar la preocupación entre empresarios por las consecuencias que tendría la elección popular de ministros y jueces, además de la desaparición de los órganos autónomos.

