Carolina Viggiano acusa de nepotismo a la familia Monreal; así le respondieron (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del PRI, Carolina Viggiano, ejemplificó con la familia Monreal el nepotismo que existe en el poder Ejecutivo.

Durante la discusión en comisiones del Senado de la reforma judicial, la legisladora tricolor pidió además una rectificación de hechos después de la participación del senador del PVEM, Waldo Fernández González, para sostener que la oposición no está en contra de que el pueblo elija, sino de la forma como está planteado.

“Hemos dicho que lo que proponen no es viable, porque son decenas, miles de nombres los que tienen que poner en la boleta, y no se los van aprender. Además, nadie nos ha dicho cómo van a hacer campaña, no hay ley, esto está mal planteado.

“Quieren poner un reglamento en la Constitución prácticamente. Que quede claro, nadie ha dicho que el pueblo no puede elegir. Puede elegir, por supuesto, pero no así”, expuso Viggiano, quien añadió:

“Y sí queremos una participación de la gente, y queremos transparencia. Ustedes no pueden hablar de nepotismo, mire, tengo esta lista complejita de familias que están incrustadas en el Poder Ejecutivo. Completitas ¿eh? Nadie los eligió, bueno supongo, aquí está Ricardo Monreal, David Monreal, Saúl Monreal, Rodolfo Monreal, Eulogio Monreal, Susana Monreal, Luis Enrique Monreal, María del Refugio Monreal, Ana María Monreal, Leticia Monreal, Edna Catalina Monreal y quieren la delegación. Esto, esto es nepotismo y nadie los escogió, senador”, enfatizó la también secretaria general del PRI.

?? ¡NEPOTISMO MONREAL A TODO LUJO! ?? La senadora @caroviggiano no se guarda nada: acusa que en la 4T hay familias completas en el Poder Ejecutivo ????. "Aquí tenemos a los Monreal: @RicardoMonrealA, @DavidMonrealA, @Saul_MonrealA y Rodolfo Monreal... ¡Todo queda en familia!… pic.twitter.com/2bFUZyvq51 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 9, 2024

“Puras mentiras se las llevan”, respondió el senador Saúl Monreal, quien calificó la intervención como una falta de respeto.

“Para su mayor conocimiento somos 14, y si tiene duda le doy en curriculum de cada uno para que sepa a qué se dedica y su profesión. ¿Cuál nepotismo? A mí nadie me puso aquí en la Cámara, a mí nadie me ha puesto en mis espacios públicos, yo los he ganado”, aseguró.