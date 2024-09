La reforma judicial sale adelante en comisiones y se dirige a su batalla final en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena y sus aliados aprobaron este domingo en comisiones, en lo general y lo particular, la iniciativa de reforma al Poder Judicial que establece la elección en urnas de ministros, jueces y magistrados.

El dictamen pasará ahora al pleno de la Cámara Alta, en donde los partidos de la Cuarta Transformación están a un voto de aprobar la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una jornada legislativa enmarcada por las protestas de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial en contra de la iniciativa, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general y lo particular la polémica iniciativa.

Tras un debate de más de siete horas, los grupos legislativos avalaron con 25 a favor y 12 en contra en lo general y con 24 votos a favor y 11 en contra en lo particular el dictamen que reforma varios artículos de la Constitución, los cuales establecen también la eliminación de “haberes de retiro” y la reducción de los ministros de la Suprema Corte, así como la reducción de su duración al cargo.

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general el dictamen con 12 votos a favor y seis en contra, y en lo particular con 12 votos a favor y seis en contra.

Por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos lo avaló con 13 votos a favor y seis en contra en lo general y con 12 votos a favor y cinco en contra en lo particular.

La iniciativa también sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.

De las 70 reservas presentadas de los senadores de Morena, PVEM, PT, PAN, PRI y MC, ninguna fue aprobada por las Comisiones Unidas.

El dictamen de reforma al Poder Judicial pasará esta semana al pleno del Senado para su discusión y probable aprobación.

Morena está a un solo voto de aprobarla, mientras que la oposición asegura tener los 43 votos que se necesitan para bloquearla

El debate

Durante la discusión, los senadores de oposición volvieron a argumentar que la reforma es inviable, que vulnera uno de los poderes y no resuelve de fondo los problemas del Poder Judicial.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, dijo que en lugar de abordar los problemas de la ciudadanía se está dando prioridad a una reforma que viene desde el partido en el poder.

“Es un dictamen que una vez que lo hemos analizado, no propone democratizar nuestra justicia como se ha tratado de vender la idea allá afuera. No sólo no democratiza la justicia, sino que, por el contrario, lo que busca este dictamen es controlar desde el poder”, resaltó.

Por su parte, el panista Ricardo Anaya dijo que existen tres trampas en la reforma, una en la elección de jueces, magistrados y ministros, los cuales ya serán elegidos previamente; otra en las boletas de elección, las cuales –afirma– causaran más confusión que certeza y la tercera es la creación del tribunal de disciplina, en el que cinco personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México, y también serán preseleccionadas por Morena.

“Suena muy romántica la idea de que el pueblo elija a los jueces, pero si ustedes los van a preseleccionar, si lo que va a haber el día de la votación es una especie de tómbola popular, y si el tribunal de disciplina le va a dar la facultad a cinco personas de remover a un juez sin que haya otra instancia, de darle vista al MP y de hacerle juicio político, ¿en conciencia van a votar a favor de eso’”, cuestionó.