Protestan contra la reforma judicial en acto de AMLO y Sheinbaum (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las protestas contra la reforma judicial en el centro de la Ciudad de México tuvieron eco hasta Bacalar, Quintana Roo, donde decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en esa entidad se manifestaron en un acto oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo creo que se va a aprobar”, dijo la morenista sobre la discusión del dictamen en comisiones del Senado de la República que se realizaba a la misma hora en la CDMX.

En una entrevista de escasos segundos al término del acto, la exjefa de gobierno capitalina fue cuestionada sobre si Morena y sus partidos aliados ya tienen el voto que les hace falta para avalar la reforma. “Sí”, respondió tajante.

Y respecto a la protesta de los trabajadores del PJ, guardó silencio unos segundos y dijo: “pues no sé, hay que hablar con ellos, a ver por qué”.

La manifestación de los trabajadores ocurrió al final de la supervisión de obra en la zona arqueológica Ichkabal que, según las autoridades, será entregada en los próximos días.

Previo a la la inauguración de la zona arqueológica de Ichkbal en Bacalar, Q. Roo, por parte del presidente @lopezobrador_ , ciudadanos se manifiestan contra la reforma judicial.

ESPECIAL

Los inconformes levantaron sus pancartas a pocos metros del templete donde hablaron López Obrador, Sheinbaum Pardo, la gobernadora Mara Lezama entre otros.

Entre las consignas lanzadas se escuchó: “¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!", "¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!", "¿Qué va a pasar si un político te juzga?" y “¡Juez imparcial tiene carrera judicial!”.

Al grito de un ¡Juez Imparcial, tiene carrera judicial! Empleados del Poder Judicial de la Federacion se manifiestan al finalizar la presentación de avance en la Zona Arqueológica de Ichkabal en el que participa el presidente de México

Algunos simpatizantes del tabasqueño intentaron callar la protesta con el clásico grito de “¡Es un honor estar con Obrador!”.

En su discurso durante el acto oficial, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la siguiente reforma constitucional que va a pasar por el Congreso es la que le da autonomía y reconocimiento a los pueblos indígenas de México”.

El acto en Bacalar fue el último de la gira de tres días de López Obrador y Sheinbaum Pardo por por Quintana Roo a bordo del Tren Maya. Antes viajaron en el Tren Maya a Playa del Carmen, Tulum y Felipe Carrillo Puerto.