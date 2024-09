Ricardo Anaya denuncia acoso y “propuestas corruptoras” a senadores de oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la discusión en Comisiones del Senado sobre la reforma al Poder Judicial, el senador del PAN, Ricardo Anaya, denunció que el “oficialismo” ha “presionado” a senadores para que voten a favor de la iniciativa Judicial.

En su participación en el debate legislativo, el excandidato presidencial afirmó que conoce las situaciones de tiempo, modo y lugar de al menos tres senadores que han sido acosados.

“Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que deje de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos tres compañeras senadoras y senadores, a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras.

“Por un lado, y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad”, acusó.

Asimismo, la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, también acusó que ha habido presiones a legisladores de oposición por la reforma al Poder Judicial.

“Ha habido presiones de todo tipo, que van desde procesos por las fiscalías, de las entidades federativas, en algunos casos ofertas, propuestas de un mejor futuro, de todo tipo, he escuchado de viva voz por compañeros senadores integrantes de la oposición de que esto está sucediendo”, detalló.