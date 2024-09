“No le van a mover ni una coma”: estudiantes y trabajadores revelan infructuosa reunión con Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mario Santoyo, representante estudiantil de la Universidad Iberoamérica, informó que los universitarios realizarán una marcha al Senado de la República el próximo martes 10 de septiembre, día que se tiene previsto dar lectura al dictamen a la Reforma al Poder Judicial en la Cámara Alta.

Después de su reunión con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, el estudiante reiteró que no bloquearán las entradas del recinto legislativo y aseguró que no tendrán confrontación con nadie.

“Lo que sí sabemos es que convocaremos una movilización en el Senado el día martes, no obstante, siempre respetando el paso para las y los senadores. Es de suma importancia que puedan sesionar en la sede del Senado y por ello, no se preocupen ninguno de las y los senadores. No obstante, sí tendremos ahí la presencia”, explicó.

“Siempre es una manifestación, una movilización pacífica, son los valores que nos rigen como movimiento, siempre aperturaremos el diálogo, con los estudiantes igual (los que apoyen la reforma).

“Como lo dije allá adentro, yo no poseo la verdad absoluta e inmutable, yo no puedo hablar en representación de todas y todos los estudiantes, sí de una parte y al mismo tiempo estamos dispuestos a dialogar”, detalló.

TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL ESPERARÁN VOTACIÓN EN EL PLENO

La vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, dijo que después de los resultados de la votación en el Pleno del Senado sobre la Reforma al Poder Judicial informarán de sus próximos pasos a seguir.

“Finalmente nos reiteraron de una forma clara lo que ya sabíamos, que no le van a mover ni una coma”, informó Aguayo.

“Ni siquiera en el tema de los derechos laborales, dijo que no se le va a mover absolutamente nada (…) Hubo poca sensibilidad y nos dijeron que no se iba a cambiar nada de la reforma”.

Entrevistada luego de la reunión que sostuvo con el senador Gerardo Fernández Noroña, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial también pidió a los 43 senadores de oposición mantenerse firmes en su postura sobre la reforma al Poder Judicial.

“La decisión que lleguemos a asumir dependerá específicamente del resultado de la votación. Estaremos a la expectativa, muy atentos, y dependiendo de ese resultado, les insisto, se llegarán a tomar las decisiones adecuadas.

“Decirle a los 43 senadores de oposición, refrendar nuestro compromiso de seguirlos apoyando, de seguir exigiéndoles también que respeten su palabra de votar en contra de la reforma al Poder Judicial”, contó.

Para finalizar, Patricia Aguayo pidió a los legisladores oficialistas que no se dejen manipular ni intimidar por las órdenes de Palacio Nacional y que voten de acuerdo a sus convicciones reales y de acuerdo a lo que sea mejor para el país.