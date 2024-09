Sheinbaum rechaza advertencia de Dolores Padierna de juicio político a Norma Piña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La idea de linchamiento que la semana pasada lanzó una senadora del PAN contra integrantes de la oposición que voten en favor de la reforma al Poder Judicial “es condenable… ¿cómo se atreve?”, aseguró la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otro lado, rechazó la advertencia de juicio político que hizo una diputada federal de Morena contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por apoyar las protestas de trabajadores del Poder Judicial contra la iniciativa.

Así respondió la morenista a dos declaraciones polémicas ocurridas el pasado fin de semana, a propósito de la discución de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se desarrolla en el Senado de la República.

La primera fue el viernes 6, cuando la senadora del PAN por Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, pidió “linchar” a los legisladores que no voten contra la reforma judicial. “Es como para que al wey que vote en contra, lo linchen al pendejo, es en serio. Así como es y así como soy yo de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al wey que no vote en contra de esta reforma”, dijo.

Chuya Díaz, senadora del PAN, llama a linchar a quien no vote en contra de la reforma judicial de AMLO. pic.twitter.com/0uU9r7QthI — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) September 7, 2024

Cuestionada sobre esos dichos, este lunes la exjefa de gobierno de la Ciudad de México consideró:

“No bueno, este tema del linchamiento realmente es condenable. Pues, ¿cómo se atreve un senador, senadora de la República a convocar a la violencia de esa manera? No estoy de acuerdo, evidentemente. Entonces… Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa en estos días”.

En desacuerdo con Padierna

La prensa también cuestionó a Sheinbaum Pardo sobre la amenaza que el domigo 8 lanzó la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, quien dijo: “Hacemos un llamado a la ministra Norma Piña a la racionalidad, al respeto a la legalidad, a apegarse a la Constitución Política. De lo contrario, será merecedora de juicio político, ella y cualquier alto mando que esté impidiendo las labores del Poder Legislativo”.

Al respecto, la presidenta electa comentó:

“Yo no estoy de acuerdo con el tema del juicio político. Lo que creo es que hubo un mandato popular; lo hablé yo durante toda la campaña, no fue algo secreto la Reforma al Poder Judicial, ni las reformas que se plantearon; al contrario, hay encuestas posteriores a la elección que muestran que el pueblo de México está a favor de la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte; y tiene derecho a manifestarse”.

La morenista aprovechó la pregunta para reiterar la idea que expresó desde que comenzó el paro de los trabajadores del Poder Judicial opositores a la reforma:

“Lo que yo creo es que no deberían cobrar, ¿no? Si se van a paro, pues bastante ganan cada mes. Entonces cuando uno se va a paro, un trabajador decide una huelga, sabe que tiene que renunciar y en todo caso cuando haya acuerdo se negocian los salarios caídos, ¿no? Si es que se pagan o no se paga. Pero en este caso, imagínense cuánto gana un ministro, 400 mil pesos, o algo así, mensuales”.

Sin mencionar a la ministra Norma Piña, siguió: “Entonces, te vas a paro, no trabajas y aparte cobras los 400 mil, pues ahí pues hay algo que no está bien, ¿no? Pero bueno, yo no creo que deba establecerse un juicio político”.

Luego, insistió en que, aunque hay resistencias del Poder Judicial, “hay una voluntad popular y finalmente el Constituyente establecido por la Constitución, es la mayoría calificada de los presentes en la Cámara Diputados y en la cámara de Senadores, y la mayoría de los Congresos locales”.