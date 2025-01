Value Grupo Financiero, consentido de gobiernos de MC y panistas; suma 4 mil 400 mdp en contratos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Value Grupo Financiero suma unos 4 mil 400 millones de pesos en contratos, el 70 por ciento provenientes solo del gobierno de Nuevo León.

Desde 2019 distintas dependencias y administraciones municipales en la entidad le han otorgado a Value Arrendadora y Value Automotriz más de 3 mil 170 millones de pesos en contratos, de acuerdo con datos obtenidos en las plataformas de transparencia.

El más oneroso, identificado con el número SAF-092-2023, fue asignado a Value Arrendadora por 998.6 millones de pesos para el arrendamiento puro de vehículos destinados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Hasta su fallecimiento en enero de 2024, Carlos Bremer, CEO del Grupo, mantenía una estrecha relación con Samuel García, gobernador del estado. El ex presidente de Value fue uno de los principales promotores de la aspiración presidencial de Samuel García, a quien incluso le gestionó un encuentro con Bill Clinton durante la visita del expresidente estadunidense al estado, con motivo del 30 aniversario de Value.

En el municipio de San Pedro Garza García, el alcalde Miguel Treviño de Hoyos adjudicó en 2023 un contrato por 214.7 millones de pesos (SA/DGAJ/CTODPRIV-ARRENDA/490/ADMÓN.-21-24) para el arrendamiento de vehículos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Tras el fallecimiento de Bremer, Treviño lo despidió públicamente con un mensaje en redes sociales en el que identifica al empresario como un gran amigo: “Te vamos a extrañar, Carlos. Ante todo, Carlos Bremer fue un hombre generoso, siempre promoviendo el éxito de otros: deportistas, emprendedores, filántropos, artistas. Un empresario que disfrutaba poner el nombre de México en alto, resaltando el trabajo de mexicanos excepcionales. Y un gran amigo. Un abrazo con cariño a su familia. Descanse en paz”, destacó el edil a través de sus redes sociales.





Durante la administración de Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, el fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, acusó a la empresa de malos manejos y de ser la principal responsable en un desfalco a los fondos de pensiones de los trabajadores del estado, en 2020 bajo esa gestión, la Fiscalía General de Justicia otorgó a Value Arrendadora el convenio FGJNL362020, de 624.5 millones de pesos.

Con gobiernos panistas

Históricamente este Grupo Financiero ha mantenido vínculos con gobiernos panistas como el de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, quien le adjudicó contratos para el arrendamiento de vehículos por mil 300 millones de pesos, de 2018 a 2022, de acuerdo con el recuento hecho por el periodista Darío Celis.

El exgobernador, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, fue coordinador de la Organización Amigos de Fox en la Zona Norte de Tamaulipas, así como miembro del Consejo Estatal de la misma asociación civil. Además, durante 2006 se convirtió en coordinador de enlace entre los presidentes municipales y la campaña del candidato de su partido a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

Con el ex primer mandatario, Bremer también tejió un vínculo que se reflejó en la extensión a nivel nacional de un programa organizado por el empresario dedicado a premiar a los mejores estudiantes de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares). El proyecto nacido en Monterrey llevaba el nombre de Butaca Enlace y se operaba a través de la Fundación del mismo nombre, organización que utilizó Bremer para comprar la casa que le pertenecía a Zhenli Ye Gon.

Value Grupo Financiero se fundó desde 1992, controla a las empresas Value Casa De Bolsa; Value Arrendadora, Value Automotriz y Value Operadora de Fondos de Inversión, ésta última con múltiples sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infringir diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión. Aunque algunas de ellas no han quedado firmes, los registros revelan que desde 2014 y hasta 2021, la compañía tuvo conductas infractoras.

Investigaciones periodísticas han expuesto que uno de los grandes negocios de Value Grupo Financiero es fungir como intermediario y administrador de fondos de pensiones de gobiernos estatales y universidades públicas.

De acuerdo con el medio Código Magenta, la empresa tiene derecho a gestionar de manera discrecional más de 7 mil millones de pesos del fondo de pensiones de docentes de la UANL gracias a la firma en 2012 de un fideicomiso irrevocable de inversión.

La indagatoria de Código Magenta refiere que en Veracruz sucede algo similar. Value Grupo Financiero administra mil 500 millones de pesos de las pensiones de los empleados estatales y obtuvo contratos de arrendamiento con el gobierno de Cuitláhuac García. El portal de noticias señala que el intermediario de estas operaciones habría sido el empresario Bernardo Pasquel, dueño del equipo de beisbol ‘El Águila’ de Veracruz.

Value cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra VALUEGF por lo que tiene obligaciones tanto como entidad financiera como emisora. En ese contexto, el caso de esta empresa se asemeja al de Accendo Banco, cuya liquidación en 2021 reveló deficiencias en la supervisión financiera y la gestión de riesgos.

Accendo manejaba recursos de varias entidades gubernamentales y perdió su licencia por operar fuera de las normas regulatorias. Los gobiernos de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Baja California, el Estado de México, Oaxaca y Durango fueron afectados. Adeuda más de 3 mil millones de pesos a diferentes entidades de gobierno.

En entrevista con Reporte Indigo, Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, aseguró en 2017 que la empresa financiera de Bremer se encontraba bajo investigación a causa de la contratación de Certificados Bursátiles (CBs) del fondo de maestros jubilados.

Carlos Bremer fue considerado como uno de los empresarios más influyentes. Su salto a la fama fue en el 2016 cuando participó en el programa Shark Tank. Desde su muerte la dirección de la firma está a cargo de José Kaún Nader.