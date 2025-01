Ante Trump hay que estar preparados pero no engancharse: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la víspera del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, remarcó que “hay que estar preparados, pero no engancharse”.

En un video, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, planteó que es momento de estar juntos ante una de las transiciones de poder más complejas en la historia del vecino país.

“Es muy importante estar juntos. Sí, son momentos de complejidad. Yo, pocas veces en mi vida pública, que son más de 40 años, y he sido testigo de alternancias o de transmisiones de poderes de presidentes en Estados Unidos, pocas veces he visto esta preocupación o esta incertidumbre que nosotros tenemos en México y que he escuchado, y he visto escritos, columnas y artículos sobre esto”, dijo Monreal.

El político zacatecano expuso cómo Trump ha aplicado los principios más destacados de su libro “El arte de la negociación” de 1987 en su relación con México, pues comprenderlos “resulta esencial” para encarar su regreso a la presidencia de Estados Unidos.

“En un punto particularmente revelador del texto, Trump revela su estrategia. Dice él: ‘Mi estilo en la negociación es bastante sencillo y llano. Apunto muy alto, y a partir de ahí todo es tirar, tirar y tirar hasta que consigo lo que quiero. A veces me conformo con menos, pero en muchos casos, al final y pese a todo, logro lo que me propuse’. Esta frase sintetiza su método: audacia, persistencia y una capacidad sostenida de intentar moldear las narrativas a su favor”, explicó Monreal.