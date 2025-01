PAN insiste en topar el precio de la gasolina; “la 4T es un gobierno de mentiras”: Jorge Romero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) insistió este domingo en su propuesta de disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y topar el precio de la gasolina máximo a 20 pesos por litro.

En un comunicado, su dirigente nacional Jorge Romero recordó que, antes de ser gobierno, Morena propuso bajar el precio de la gasolina.

Romero subrayó que la disminución del IEPS fue una de las propuestas que Morena defendió, pero hoy, ya en el gobierno, se ha olvidado.

“El mismo Andrés Manuel en campaña ofreció que la gasolina bajaría a 10 pesos si Morena gobernara, incluso ya en funciones lo prometió. Hoy está prácticamente a 25 pesos. Morena no solo miente, sino que ha fallado en cumplir con sus promesas, dejando a millones de familias enfrentarse a costos insostenibles de los principales productos de consumo”, señaló.

“Este gobierno insiste en escudarse en argumentos inflacionarios para justificar el alto precio de la gasolina, pero la realidad es clara: casi la mitad de lo que pagamos por litro corresponde a impuestos como el IEPS y el IVA. Morena tiene en sus manos la posibilidad de reducir el precio si realmente quisiera apoyar a las familias mexicanas, pero prefiere ignorar el impacto que esto tiene en la economía doméstica.”

“La 4T es un gobierno de mentiras, y el PAN no se va a cansar de repetirlo. No es por inflación ni por precios internacionales, hoy la gasolina cuesta 25 pesos porque el gobierno no quiere bajar los impuestos”, señaló Romero.