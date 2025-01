México analiza implicaciones del decreto de Trump de declarar terroristas a grupos criminales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano organizó un equipo jurídico para analizar las implicaciones de dar la categoría de terroristas a los grupos criminales, porque considera que no ayuda a que el fentanilo no llegue a Estados Unidos o cualquier parte del mundo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El mensaje es: ayuda o no esta definición a evitar que el fentanilo llegue a cualquier joven de cualquier lugar del mundo y ayuda esta definición a combatir estos grupos criminales o no (…) Las decisiones unilaterales no ayudan, lo que ayuda es la colaboración”, enfatizó.

Fue insistente en que “catalogar a algún grupo criminal como terrorista, nosotros consideramos que no ayuda, sino que lo que lo ayuda es la colaboración y la coordinación conjunta. Y nosotros tenemos una estrategia integral y en esa puede haber colaboración y coordinación”.

Lo que su administración hace “es un análisis jurídico de qué implicaciones tendría para diversas organizaciones que no están vinculadas y que pudieran, con esta decisión, generar un problema económico”.

A partir de este análisis buscan hacerle un planteamiento a Estados Unidos para colaborar y coordinarse, con el objetivo de disminuir la violencia en México, evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país y evitar que esta droga llegue a cualquier joven de cualquier lugar del mundo.

El gobierno de Sheinbaum Pardo, afirmó, combate a estas organizaciones delictivas, sobre todo, el tema es si ayuda la definición de organizaciones terroristas, “más allá de la propia definición a combatir estas organizaciones. Esa es digamos la pregunta y cuáles serían las implicaciones”.

Interrogó finalmente cuál es la manifestación que hace públicamente el presidente Trump: “Que no quiere que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Nosotros no sólo no queremos que llegue fentanilo a los Estados Unidos. sino no queremos que llegue a ningún lado”.

Por lo tanto, insistió, la clave está en la colaboración y la coordinación, además de que su administración impulsa una campaña contra el fentanilo y resalta el trabajo del gabinete de seguridad, así como la incautación “histórica que se ha hecho de esta droga y otras como las metanfetaminas y el planteamiento es la coordinación la colaboración en el ámbito del respeto mutuo y a nuestras soberanías”.

Confió en que la comunicación que tiene su gobierno con el de Estados Unidos se va a fortalecer una vez que se asiente la administración de Donald Trump, con la coordinación de los grupos de trabajo de alto nivel.

“Que nos permita colaborar y coordinarnos para la construcción de la paz en nuestro país, evitar la entrada de armas a México, evitar la llegada de fentanilo a cualquier lugar, a cualquier joven, a cualquier persona y al mismo tiempo ir construyendo la seguridad y la paz con justicia”.

Finalmente, el tema del tráfico de drogas “no sólo es un asunto de grupos criminales, es un asunto también de salud pública y de atención a la causa. ¿Por qué hay consumo de fentanilo en Estados Unidos y no aquí (México) en los mismos niveles? Aquí hay un apoyo familiar, cosa que no ocurre de la misma manera en Estados Unidos”.