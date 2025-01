Sandra Cuevas acusa a Ricardo Monreal de traición: “Al final terminó negociando mi cabeza” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, acusó de traición al diputado morenista Ricardo Monreal, a quien llamó su “jefe político”.

La excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano ofreció una conferencia de prensa en la que presentó su nuevo proyecto político “Organización por la familia y la seguridad de México”, y ahí se refirió al actual coordinador de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, quien, como ella, gobernó la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

“El segundo capítulo duro que he tenido en mi vida que me causó mucho dolor, mucha tristeza y que cambió mi vida fue precisamente la traición de quien era mi jefe político, de quien era la persona con la que estaba yo trabajando, con la que hice equipo y que al final terminó negociando mi cabeza con la oposición, con Claudia Sheinbaum Pardo y que ni siquiera tuvo el valor de hablarme las cosas como eran”, acusó Sandra Cuevas.

Foto: Montserrat López

“Yo le tengo un respeto, le tenía un cariño. Sin embargo, lo que yo recibí de él fue traición, fue que me vendiera, que me robara, que me violentara, que amenazara a mi familia y a mí. Sin embargo, yo lo único que tengo para él es que Dios lo bendiga. Su pago él lo tendrá en el trayecto de su vida.

“Yo solamente no quiero volver a tener jamás un acercamiento con él y es lo único que les puedo decir”, añadió.

“Y para que no quede duda, el trabajo que teníamos el doctor Ricardo Monreal y Sandra Cuevas era que la oposición brillara, era que a la oposición le fuera bien. Por eso en 2021 les fue muy bien, pero esa historia la voy a contar después”, dijo en la conferencia.

Ahí llamó a combatir al “verdadero enemigo” que es Morena, convocó a la unidad de la oposición y consideró que el PAN es el único partido de real oposición en México.