“Ridículo enojado”: Alito Moreno y Mier intercambian recomendaciones de libros... e insultos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvieron un áspero intercambio en redes sociales que incluyó “recomendaciones” de libros e insultos.

El morenista llegó a llamar “ridículo enojado de pies a cabeza” al también senador priista luego de que éste le sugiriera leer el libro: “Los Sueños Rotos: Monólogo de un Indignado”.

En el mensaje, Alito Moreno le dice a Mier: “Así podrías comprender mejor por qué no fuiste gobernador. Explica cómo, en gobiernos populistas, personajillos como tú son solo utilizados por el poder. Aunque te duela, hay que recordarles que están destruyendo al país”.

"Disfruta la lectura @NachoMierV, porque gobernador no serás nunca. No seas ridículo", concluyó "Alito" en su tuit.

El exgobernador de Campeche aludió a la pretensión del morenista, quien buscó la candidatura al gobierno de Puebla, que finalmente obtuvo Alejandro Armenta Mier.

Ignacio Mier respondió: “Alito, debo reconocer tu consistencia en tu mal ordinario: tontería y mentira, mentira y tontería; hablando de ridiculez y enojo, cuando no eres más que un ridículo enojado de pies a cabeza”.

“Adicionalmente, te haré llegar el Manual de Carreño, será un buen principio para dejar de ser un personaje destacado de la picaresca política. Nada es personal ‘Alito’, te dejo un abrazo con afecto bibliófilo. Disfrutemos pues de la lectura”, publicó el también exdiputado federal.

"El hábito de regalar libros"

La discusión surgió luego de que Ignacio Mier publicara un mensaje en su cuenta de X dirigido a Alejandro Moreno, en el que le recomienda dos libros, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y Eichmann in Jerusalem, a Report on the Banality of Evil de Hannah Arendt.

“A propósito del PRI, de @alitomorenoc y sus frecuentes deposiciones verbales, voy a enviarle dos libros: Cien Años de Soledad, -Gabriel García Márquez, 1967-, acompañado de Eichmann in Jerusalem, a Report on the Banality of Evil -Hannah Arendt, 1963-.

“Si llega a leerlos, confío que así será, sugiero en Cien Años de Soledad preste atención a la llegada de la peste del insomnio a Macondo y la manera práctica de curarlo. Lo más grave no es perder el sueño, es perder la memoria. En la obra de Arendt, le recomiendo interiorizar en la desconcertante conclusión sobre la Banalidad del Mal.

“Quizá después de su lectura comprenda que la historia de los últimos 30 años del PRI y sus dirigentes está grabada con hisopos de tinta en la memoria de los mexicanos. Nada podrá borrar el daño que hicieron a México, así vivirán sus cien años de soledad”, publicó Mier, quien aseguró que tiene el hábito “de regalar libros a mis amigos y conocidos, procuro estén relacionados con su interés y circunstancia”.