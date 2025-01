“Somos el país más democrático”: así respondió Sheinbaum a reporte sueco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México es “el país más democrático”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al informe de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que ubica al país con indicadores hacia la autocracia.

Aunque señaló a Europa por su sistema de gobierno en la mayor parte de sus países, al mismo tiempo cuestionó: “Que me digan qué país en Europa no busca —ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos, no todos— tener la mayoría, o sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los congresos”.

Continuó: “Acaba de ser la elección en Estados Unidos. ¿Qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué busca cualquier proyecto político en cualquier país?”.

Contrapesos

Sobre los contrapesos en cualquier país, que permitirían el debate para la aprobación o no de iniciativas para que no pasen en automático, por ejemplo del Ejecutivo, también opinó:

“¿A poco un proyecto político en un país dice ‘bueno, yo propongo que yo gane la Presidencia, pero que la Cámara de Diputados y Senadores la gane otro partido para poder que una entidad que hace un índice nos diga que somos democráticos? Pues no. Es evidente que cuando hay un proyecto de nación que se le presenta al pueblo para su decisión, uno busca tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”.

Sin embargo, la referencia del estudio fue con la forma en cómo se logran desdibujar los contrapesos, tal como se registró en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, donde al no contar con las mayorías en el Legislativo ni con la anuencia del Poder Judicial, emitió decretos.

“Pues sí, pero no dicen que había una Suprema Corte de Justicia que quería legislar —pues hay que poner todo en contexto, ¿no?— porque se aprobó una Ley Eléctrica en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echó para atrás sin argumentos”.

La mandataria federal también criticó que el estudio no tomara en cuenta la actuación de la Suprema Corte, por decidir algunos proyectos contra el mandato del gobierno.

“¿Por qué no dicen cómo actúa la Corte, por ejemplo? Y qué bueno que ahora se va a elegir por voto popular. ¿O eso no es democracia? Por eso yo digo, y lo sostengo: que somos el país más democrático”.

“Fíjense, decían de los vapeadores, ¿no?, que: ‘¡¿cómo, que se iban a prohibir?!’ Leí que creo que en Bélgica, ¿no?, ya se prohibieron los vapeadores. Así, al ratito van a ver que va a haber otros países que van a elegir la Corte”.

En torno a las mayorías en el legislativo justificó que se tienen porque así son las leyes electorales actuales, con la que pueden tener la mayoría calificada y con ello modificar incluso la Constitución sin necesidad de la opinión de la oposición.

“Ganamos la mayoría calificada; que se sorprendieron muchos, pero así fue. Entonces, ¿por qué eso quiere decir autoritarismo? ¿En dónde, en qué país? Autoritarismo es que hubiera represión, autoritarismo es que no hubiera libertad de prensa (…) Autoritarismo sería que reprimiéramos una manifestación cuando se hace.

“Pero sencillamente la Cámara de Diputados, un proyecto de nación está votando por aquello en lo que cree”, expuso.

Seguridad

El “Informe Sobre la Democracia 2024. La democracia gana y pierde en las urnas”, del Instituto Variedades de la Democracia V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, concluyó que la estrategia de delegar la tarea de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas y enfrentar el crimen organizado es la misma desde Felipe Calderón y no cambió con Andrés Manuel López Obrador.

La jefa del Ejecutivo Federal respondió: “critican que hay inseguridad en México, violencia. ¿Y por qué critican que se decidió hacer una fuerza nacional para atender la inseguridad y la violencia? ¿Que está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? Sí, pero no es el Ejército, es otra fuerza distinta, con otro Comandante, que tiene sus propias características; eso sí, tiene la disciplina, la lealtad con la que se forman los soldados, las soldadas”.

Sin embargo, no hizo referencia a la continuidad de la estrategia de Calderón, con López Obrador. Aunque sí se refirió a, por ejemplo, la eliminación del Instituto de Transparencia.

“¿Cuáles son los criterios para decir que en México no hay democracia? Que desapareció el INAI. Bueno, no desapareció la transparencia, desapareció un organismo que se había dedicado a la corrupción, entre otras cosas”.

Aunque la presidenta dijo que no pretende desacreditar el análisis del Instituto sueco, cuestionó. “pero ¿qué es lo que toman en cuenta?, ¿y quiénes hacen estas evaluaciones y bajó qué criterios?”

Incluso hizo referencia a algunos modelos europeos en los que se permite la permanencia en el poder por varios años.

“Cuando un primer ministro en Europa tiene 16 años en el poder, como lo fue Angela Merkel —que, por cierto, estoy leyendo sus memorias, muy interesantes—, nadie decía que había problema, pero había una reelección de un presidente en América Latina y ‘¡Woaaa!’, ahí donde se permite la reelección, ¿no? Entonces, por eso digo que: con qué criterio se mide”.

Aclaró que con su comentario no buscó hablar mal de Angela Merkel, pero pide que se mida con el mismo criterio, con el mismo indicador.