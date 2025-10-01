Adán Augusto López ve el futbol mientras comparece el secretario de Hacienda (Video)

Adán Augusto López viendo el futbol en la sesión del Senado. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, fue captado este miércoles viendo un partido de futbol durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta ha estado en el centro de la polémica en días recientes tras la detención de quien fuera su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como por la filtración de sus declaraciones fiscales.

Durante la comparecencia del titular de la SHCP, el senador morenista fue visto observando el partido entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, de la Champions League, el cual ganó el equipo parisino por marcador de 2 a 1.

En las imágenes captadas por reporteros gráficos se aprecia al senador morenista viendo el partido en una tablet en su escaño, mientras Édgar Amador Zamora daba su exposición en el contexto de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.