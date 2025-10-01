Alito anuncia que denunciará a Sheinbaum tras expropiación de terrenos vinculados al priista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, informó que denunciará a la presidenta Claudia Sheinbaum ante autoridades mexicanas y organismos internacionales por abuso de poder, tras la expropiación de terrenos ligados al priista por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Este martes, el gobierno estatal anunció la expropiación de cuatro predios para la construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, un proyecto del gobierno federal.

Los terrenos están ubicados en un fraccionamiento de la ciudad de Campeche; uno de ellos pertenece a Yolanda Cárdenas Montero, madre del senador priista, y otros dos son de Juan José Salazar, arquitecto vinculado a “Alito”.

“Hoy hicimos un acto de justicia”, dijo Sansores en su programa “Martes del Jaguar”.

Con la Ley de Expropiación, se publicó el decreto de utilidad pública en el Diario Oficial del Estado para construir la Universidad Nacional Rosario Castellanos en 4 predios de 8 hectáreas, en el fraccionamiento Miramar de la capital campechana.



El terreno está a nombre de la… pic.twitter.com/J3xUb4lcI8 — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 1, 2025

Arremete contra Sheinbaum

El senador tricolor publicó en sus redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum lo acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero, acciones que calificó de falsas.

“Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es LÍCITO y TRANSPARENTE. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, escribió.

El legislador afirmó que cuando se trata de señalamientos “probados” contra los “narcopolíticos” de su partido, Morena, al aludir a Adán Augusto López Hernández, la presidenta se escuda diciendo “que no hay pruebas”, pero cuando se trata de la oposición y de él, los calumnia desde la tribuna presidencial.

Señora Presidenta @Claudiashein, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional.



En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama.



Jurídicamente he demostrado, con… pic.twitter.com/uCFLgIhO4M — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 1, 2025

El senador tricolor afirmó que esas acciones no sólo son de una irresponsabilidad brutal, sino que es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder, “confirma lo que hemos denunciado, ustedes están instaurando en México una narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela”.

Alejandro Moreno reiteró que procederá legalmente contra la mandataria porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza va a silenciarlo ni a frenar la voz del pueblo de México.

Este día la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la expropiación de terrenos por parte del gobierno de Campeche, hecho que respaldó ya que afirmó que la adquisición de los terrenos supuestamente fue con dinero ilícito.