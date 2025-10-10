Diputado del PAN presenta iniciativa para eliminar el ISR del aguinaldo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PAN, Armando Tejeda Cid, presentó una iniciativa en San Lázaro para quitar el Impuesto sobre la Renta (ISR) al aguinaldo de todos los trabajadores mexicanos.

El diputado panista busca modificar las leyes fiscales y laborales para que la exención de impuestos se aplique tanto en el sector privado como en el público, beneficiando, resaltó, a más de 30 millones de familias mexicanas. Además, Tejeda Cid afirmó que la medida tendría un impacto presupuestal menor al 0.2% del gasto total, pero un enorme beneficio social y económico.

"¿Sabían que podríamos ayudar aproximadamente a 30 millones de familias con sólo el 0.2% del presupuesto? Sí, ni el 1, ni el medio, ni el .25, el .2% del presupuesto para beneficiar a 30 millones de familias trabajadoras en este país, que trabajan todos los días, que pagan ISR, que pagan IVA al ir en una tienda, que pagan IEPS al consumir gasolina o diésel, que pagan la tarifa de CFE, el agua y contribuyen los mismos todo el año", detalló.

Tejeda Cid recordó que antes de 2014 el aguinaldo estaba libre de impuestos, y fue durante ese año cuando se aprobó el cambio que permitió al gobierno retener parte de esta prestación.

“Esa reforma fue un error que afectó a millones de familias. Hoy queremos corregirlo. Que el dinero llegue a las manos de quien lo trabajó, no a las arcas del SAT”, señaló.