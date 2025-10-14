Citlalli Hernández viaja a Beijing para participar en Reunión de Líderes Mundiales sobre Mujeres

Citlalli Hernández viaja a Beijing para participar en la Reunión de Líderes Mundiales sobre Mujeres. Foto: X: @CitlaHM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández Mora, viajó a Beijing, China, para participar en la Reunión de Líderes Mundiales sobre Mujeres, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En mensaje en sus redes sociales, la exsecretaria general de Morena dio a conocer su viaje al país asiático para participar en el encuentro este lunes 13 y el martes 14 de octubre.

Agregó que, a su llegada, saludó al embajador de México en China, Jesús Seade. “Ha sido un enorme gusto conversar sobre los muchos avances que México tiene en materia de igualdad”, escribió. Y acompañó el mensaje con una fotografía junto al diplomático a quien le entregó un ejemplar de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

Además, la funcionaria informó que tuvo “el gusto” de dialogar con Liu Jiachen, presidenta de la Federación de Mujeres de la Ciudad de Shen Zhen, con quien también se tomó fotografías.

La morenista añadió que “la cooperación e intercambio es importante para fortalecer acciones en beneficio de las mujeres, en este caso sobre el empoderamiento económico, el acceso a la educación, la autonomía financiera y la innovación tecnológica”.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, la cumbre reúne a más de 800 invitados de 110 países para discutir los avances y desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo.