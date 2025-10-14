Esto dijo Sheinbaum sobre la cancelación de visas a políticos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la probable revocación del gobierno de Estados Unidos a por lo menos 50 visas de políticos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene información porque son detalles que solo llegan a quienes se les aplica la medida.

De acuerdo con la agencia Reuters, la decisión de la administración de Donald Trump se da en el marco del combate a los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.

“No, no tenemos información y no es porque no… El gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal. Quien lo sabe es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa”, respondió Sheinbaum Pardo.

No es información, dijo, que Estados Unidos comparta con el Gobierno de México, “dado que es una información personal, a menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública, y entonces se podría conocer”.

Aunque se trate de servidores públicos mexicanos, la mandataria federal consideró que “son informaciones de manera individual que hace, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, sea a través de la Embajada o de los Consulados”.