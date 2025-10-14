Laura Itzel Castillo pide a senadores que donen una quincena a afectados por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió a los senadores donar una quincena para apoyar a los afectados por las lluvias en al menos cinco estados de la República.

Laura Itzel Castillo también informó que este lunes 13 de octubre se instaló un centro de acopio en el Senado de la República para recibir apoyo de los ciudadanos que busquen ayudar a los pobladores de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“En primer lugar, lo que queremos señalar, es que estamos muy dolidos, por los que está pasando por la situación a partir de estas torrenciales lluvias que se sintieron muy fuerte en cinco estados de la República…

“Desde el Senado de la Republica planteamos que hubiera un apoyo por parte de los 128 senadores y senadores de la República para que haya un recurso que se pudiera donar (una quincena) y con este recurso comprar cuestiones fundamentales para la situación y poder estar apoyando en estos momentos”

“En el Caso del Senado, desde luego la instalación de este centro de acopio en donde estamos invitando no nada más a los legisladores sino el personal del propio cuerpo legislativo a los trabajadores y a la ciudadanía que pudieran estar donando algunos enseres”, explicó.

Laura Itzel Castillo afirmó que lo que reúna en el centro de acopio de la Cámara Alta se entregará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que ellos sean los que entreguen los víveres a los afectados. El centro de acopio de la Cámara Alta, estará en la Plaza Luis Pasteur, a un costado del Senado y operará lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.