“No digas municipios afectados”: Sheinbaum desata controversia por instrucción al secretario de Salud (Video)

El diálogo entre la mandataria y el secretario de Salud. Foto: YouTube Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Durante la conferencia matutina de este martes, una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, generó controversia al ser captada en audio: “No digas municipios afectados”.

La frase, dicha en voz baja antes del informe de Kershenobich sobre acciones sanitarias en zonas impactadas por lluvias recientes, desató críticas en redes sociales y medios por supuesta opacidad, contrastando con las promesas de transparencia de la mandataria.

El comentario, captado por micrófonos y transmitido en vivo, se viralizó rápidamente.

Kershenobich evitó un conteo general de “afectados”. Sheinbaum, por su parte, reiteró en la misma conferencia el avance del censo y la entrega de apoyos, además de habilitar el número 079 para reportar desaparecidos.

Kershenobich estaba a punto de detallar las brigadas médicas, consultas y hospitalizaciones en estados como Puebla y Veracruz. En lugar de usar "municipios afectados", el informe se centró en términos como "zonas prioritarias" o "áreas de atención"

La frase desató críticas de la oposición y analistas, quienes la interpretan como un intento de minimizar la magnitud de la tragedia. En X, hilos y memes contrastaron las promesas de Sheinbaum (“No ocultaremos nada”) con la instrucción a Kershenobich.

