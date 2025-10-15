“Desnorteada”: Beatriz Gutiérrez Müller comete lapsus sobre Palacio Nacional en la FIL del Zócalo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desató carcajadas este miércoles en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, cuando se confundió respecto a la ubicación de Palacio Nacional, el recinto donde residió durante el sexenio pasado.

“Qué bueno que me desubiqué. ¡Me encantó ese lapsus!”, soltó la académica entre risas durante la presentación del libro Poesía Reunida de Rogelio Fernández Güell, como manera de dejar atrás su estatus de primera dama.

Fotos: Eduardo Miranda

Durante el evento, organizado por la Brigada para Leer en Libertad, Gutiérrez Müller también lanzó una respuesta indirecta a sus detractores, cuando aseveró que la prensa del periodo revolucionario, al igual que la de hoy, “nunca ha sido imparcial”.

“Es una mentira; la prensa siempre tiene una causa”, sostuvo, y agregó con una sonrisa: “que cada quien saque sus conclusiones”.

En meses recientes, la mujer fue señalada en columnas periodísticas por su supuesta intención de instalarse en un barrio acomodado de Madrid con su hijo Jesús Ernesto, lo que fue leído como una hipocresía de parte de una mujer que empujó López Obrador a exigir que la monarquía española pidiera una disculpa por las vejaciones perpetradas durante la conquista y la colonia.

De hecho, la académica aprovechó el espacio para ofrecer tres regalos al público, incluyendo un ejemplar de ¡Gracias!, el libro de López Obrador. “Hay una personita que me regaló este libro que se llama ¡Gracias! Y lo manda. A ver quién se lo gana”, soltó, en una manera discreta de acallar los rumores sobre su distanciamiento con el expresidente, quien se retiró a vivir a Palenque hace un año y se ha mantenido alejado del escenario público.

(Lapus en el minuto 32:30)