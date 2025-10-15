Senado alista fast track para Ley de Amparo con reserva polémica

Laura Itzel Castllo, en la sesión de este miércoles del Senado. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que horas después de aprobarse la reforma a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, la Cámara Alta recibió la minuta con los cambios propuestos.

En sus redes sociales, la senadora morenista detalló que volverán a analizar la minuta enviada por la Cámara Baja, el cual se prevé lo realicen este mismo día después de la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Les informo que hace un momento recibimos de @Mx_Diputados la minuta con la que se reforma la Ley de Amparo, misma que se analizará en este @senadomexicano”, escribió Castillo.

Asimismo, la minuta aparece en el orden del día de la sesión.

La madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo con una reserva que cambio la redacción del artículo tercero transitorio para diferenciar las etapas en que los juicios en curso. La oposición ha denunciado que se trata de una trampa para volver a introducir la retroactividad de la norma.