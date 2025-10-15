Sheinbaum defiende la reforma a la Ley de Amparo avalada de madrugada en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la Ley de Amparo que se aprobó en la Cámara de Diputados “prácticamente es la misma” que la presentada por el Ejecutivo Federal.

“La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte”.

Es decir, se determina en qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando sean casos que “ya se levantaron hace tiempo —repito, basado en la jurisprudencia de la Corte—; y qué casos se aplica la ley anterior”.

Recordó que la Cámara de Diputados también hizo algunas observaciones, cambiaron algunos puntos que consideraron que era necesario modificar.

“Tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones, fue modificado para que se quedara como está actualmente, es decir, que sí pueda haber suspensión provisional; hicieron esa modificación”, expuso.

La mandataria federal agregó que los legisladores “estuvieron en contacto con la Consejería Jurídica, por lo que me informaron hoy. Y, digamos, garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante”.

Con eso pasa de nuevo a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación.