Morena y oposición chocan por reforma en Ley de Ingresos; llaman “enano político” a Ramírez Cuéllar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el debate de la Ley de Ingresos las bancadas de Morena y la oposición chocaron, luego de que el vicecoordinador de la bancada morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, subió a la tribuna a dar la última participación en el debate.

Durante su participación, Ramírez Cuéllar pidió a todas las bancadas apoyar el proyecto de reforma de la Ley de Ingresos, sin embargo, se enfrasco con una pregunta del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Reyes, aunque el acuerdo entre coordinadores fue que no hubiera preguntas, pese a ello, Ramírez Cuéllar pidió que se la realizarán.

La pregunta se realizó y Ramírez Cuéllar encendió los ánimos al responder que con la reforma al Código Fiscal van contra los factureros, entre ellos, por el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García.

“En segundo lugar, la determinación de tocar los privilegios que tenían las instituciones bancarias, que deducían y deducían el pago de comisiones y la malinterpretación de la imposibilidad del cobro de muchísimos créditos que ellos tenían.

“Está otro tema también, la lucha decidida contra los factureros. Usted conoce a un gobernador de uno de los estados del norte que se precia de ser profesional de elevación y la facturación falsa. Ese estado colinda con Tamaulipas y con Coahuila. También una parte con Zacatecas. Ese gobernador es el del estado de Nuevo León que presume su gran capacidad de facturación falsa en el país. Contra ese gobernador del movimiento ciudadano vamos también”, resaltó.

Posteriormente, Ramírez Cuéllar pidió a los coordinadores del PAN y el PRI subirse a debatir a la Tribuna, ante ello, el priista Rubén Moreira subió y le reclamó a él y a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

“¿Por qué se molesta usted? Pero mejor venga aquí a debatir. Pues sí, mejor pida la palabra. O si quieres tú, Döring, Tú también, Moreira, vénganse los dos. ¿Tú también Margarita por qué no vienes aquí?”, dijo Ramírez Cuéllar.

Ante ello la bancada del PAN le comenzó a llamar cobarde a Alfonso Ramírez Cuéllar y se confrontaron con algunos legisladores de Morena que acudieron al lugar de la bancad tricolor y se armó una gresca, por lo que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó a los legisladores regresar a sus espacios legislativos. Contrario a ello, los legisladores subieron a Tribuna y siguieron discutiendo.

Ante la gresca, integrantes de las diferentes bancadas tomaron la palabra, sin embargo, fue el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, el más duro en su discurso.

“Presidenta, solo un enano político, un insecto minúsculo para la política mexicana, una aberración de parlamentario, un provocador náutico, una basura argumentativa, un estrecho mental, un obtuso de la dignidad, se inscribiría a un debate pidiendo debatir, sabiendo que es el último en la lista y que no tendría posibilidad de recibir respuesta, para que luego no llamen alusiones le llamaremos ´chiquito´, por eso de Ponchitito y de que es chiquito.